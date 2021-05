Lewis Hamilton apprend des “ jours de merde ” comme Monaco

Lewis Hamilton a décrit comment Mercedes se regroupera après l’un de ses rares «jours de merde» au Grand Prix de Monaco.

Un week-end qui menaçait de décevoir les sept fois consécutifs champions du monde après les qualifications dûment concrétisé dimanche alors que Hamilton ne pouvait terminer que septième, tandis que Valtteri Bottas a dû abandonner à la suite d’un arrêt aux stands bâclé.

Hamilton a exprimé sa frustration face à sa stratégie sur la radio de l’équipe, qui n’avait pas réussi à le faire devancer Pierre Gasly comme prévu tout en le laissant derrière Sergio Perez et Sebastian Vettel.

Il y avait aussi de l’embarras pour Mercedes à la vue de leurs mécaniciens essayant désespérément de retirer la roue avant droite bloquée de Bottas, leurs efforts se révélant vains car elle ne pouvait même pas être déplacée jusqu’à ce que la voiture soit ramenée à l’usine.

Cependant, l’équipe basée à Brackley est réputée pour sa capacité à se remettre des revers et Hamilton n’est que trop heureux de jouer un rôle à part entière dans les processus qu’il espère les remettre sur les rails pour le succès lors de la prochaine course en Azerbaïdjan.

“Il y a beaucoup de choses que nous aurions pu faire mieux en termes de préparation pour le week-end”, a déclaré Hamilton, cité par Motorsport.com, après que lui et l’équipe aient perdu leur avance contre Max Verstappen et Red Bull respectivement dans les pilotes. et les championnats du monde des constructeurs.

«Nous avons eu de bonnes conversations tout au long du week-end. Mais ce n’est pas suffisant de notre part à tous. Nous gagnons et nous perdons en équipe, et collectivement, ce n’est pas un bon travail de la part de nous tous, à tous les niveaux.

«Nous ne le prenons pas à la légère. Mais il ne sert à rien d’être déprimé. Nous devons commencer à examiner les données et comprendre pourquoi nous sommes dans cette position.

«Je serai sur appel ces prochains jours une fois que nous aurons une analyse. Naturellement, nous voulons tous des réponses au sein de l’équipe, donc je sais que tout le monde travaillera d’arrache-pied pour s’assurer que, espérons-le, ce genre de week-end ne se reproduise plus.

«Nous avons montré à maintes reprises dans le passé que nous pouvons rebondir après ces week-ends, d’où la raison pour laquelle je ne suis pas le plus stressé.»

Hamilton a réitéré la «culture sans blâme» qui imprègne Mercedes, qui leur permet d’avancer rapidement lorsque les choses ont mal tourné.

«Nous avons une discussion très ouverte, ouverte et honnête, et ce n’est pas une affaire personnelle», a-t-il expliqué.

«Nous prenons tous tout en compte et ce sont des discussions constructives et s’il y a des critiques constructives, nous les prenons en compte et nous nous blottissons, faisons le travail, nous recevons un appel.

«Il n’y aura pas de silence d’ici la prochaine course. Nous aurons quelques très bonnes réunions, simplement pour que nous sachions clairement ce qui s’est passé, où nous sommes allés et de quoi nous pourrions vouloir apprendre.

«La raison pour laquelle nous avons tous les championnats que nous avons, c’est parce que nous faisons beaucoup d’erreurs, mais nous revenons toujours plus forts et nous apprenons d’eux.

«Je suis donc souvent reconnaissant pour des jours de merde comme celui-ci, car ce sont les jours où nous apprenons le plus. Si vous ne faites que gagner tout le temps, vous apprenez moins.

«Il y a beaucoup à retenir du week-end et nous n’avons pas toutes les réponses, mais cela nous obligera à aller les chercher.»

