Lewis Hamilton attend des nouvelles au milieu des rumeurs de pénalité moteur pour le GP du Brésil

Lewis Hamilton dit qu’il attend des nouvelles de son parc de moteurs au milieu des informations selon lesquelles il pourrait être confronté à une autre pénalité de grille au Brésil.

Des rapports ont suggéré que, comme il l’a fait en Russie, le septuple champion du monde pourrait devoir prendre de nouvelles pièces de moteur Mercedes, ce qui signifierait qu’il reviendrait sur la grille. A Sotchi, c’était 10 places, mais cette fois ce serait cinq.

Le conseiller de Red Bull, Helmut Marko, a déclaré il y a une semaine qu’il avait des « informations » indiquant qu’une pénalité à Hamilton était prévue.

Il faut également tenir compte du fait qu’il s’agit du dernier des trois week-ends de qualification pour le sprint cette année, ce qui ajoute une autre dimension à la bataille pour le titre entre Hamilton et Max Verstappen.

Arrivé à Interlagos pour la 19e manche sur 22, Verstappen mène de 19 points après avoir battu Hamilton à la deuxième place à chacune des deux dernières courses.

Toute pénalité pour le Britannique ne sera probablement annoncée que pendant le FP1 au plus tôt – mais il convient également de garder à l’esprit que les retards de fret signifieront probablement que les équipes seront confrontées à une course contre la montre pour tout préparer pour l’action du week-end.

Interrogé lors de sa conférence de presse à Sao Paulo sur la perspective d’une pénalité moteur, Hamilton a déclaré aux journalistes : « Je ne peux pas vraiment commenter pour le moment.

« Pour autant que je sache, mes moteurs vont bien, mais je le saurai plus tard. Je ne pense pas que les moteurs soient même arrivés ce matin. Nous n’avons même pas encore fait de briefing technique.

Ce que Hamilton sait cependant, c’est que pénalité moteur ou non, il a du pain sur la planche pour renverser l’avance de Verstappen sur les quatre courses restantes.

C’est parce qu’il concède que Red Bull a simplement eu un avantage de rythme tout au long de l’année.

Interrogé par Ted Kravitz de Sky F1 si la merveille est de savoir comment il a pu rester en contact avec Red Bull et Verstappen pendant si longtemps, le joueur de 36 ans a répondu : « Absolument.

« Je pense que les gens sous-estiment à quel point nous avons réussi, compte tenu du rythme qu’ils ont eu depuis le premier jour, depuis les difficultés que nous avons eues lors des tests avant la saison, en passant et en remportant cette première course (à Bahreïn).

« Ensuite, nous avons eu quelques courses (Portugal et Espagne) où je ne pense pas qu’ils se soient optimisés et ont probablement fait plus d’erreurs qu’ils n’auraient souhaité.

« Je pense que nous avons fait du bon travail, mais en fin de compte, nous n’avons pas été aussi rapides qu’eux la plupart du temps. »