«  Lewis Hamilton aurait appelé s’il avait eu mon numéro  »

Nico Rosberg aurait attendu les félicitations de Sir Lewis Hamilton pour la première victoire de son équipe dans l’Extrême E «s’il avait eu mon numéro».

Dans le premier de ce que Rosberg prévoit être une série de «duels intenses» entre les anciens collègues de Mercedes F1 et les rivaux acharnés de l’Extrême E, c’est l’Allemand qui s’est imposé le week-end de Pâques.

Rosberg et Hamilton font partie de plusieurs grands noms du monde du sport automobile impliqués dans la nouvelle série Extreme E, qui est une course hors route sanctionnée par la FIA utilisant des SUV électriques dans des régions reculées du monde telles que le désert du Sahara, le cercle polaire arctique et le La forêt Amazonienne. Chaque équipe est composée d’un équipage composé d’un homme et d’une femme.

La première épreuve a eu lieu en Arabie saoudite, où Rosberg X Racing a émergé avec une avance de cinq points en tête du classement initial du Team X44 de Hamilton après que les pilotes Johan Kristoffersson et Molly Taylor ont remporté la dernière course du week-end.

Alors que Rosberg adoptait une approche pratique des tâches de manager d’équipe, participant au Desert X-Prix dans la réserve naturelle de Sharaan, Hamilton a suivi l’action à distance lors de l’un des deux week-ends gratuits entre les premier et deuxième tours de la saison de Formule 1 2021.

Sooo heureux de ce que @rosbergxracing a réussi à réaliser ce week-end. @molly_rally, @ JohanKMS88 et le reste de la Team RXR, vous êtes rock !! Victoire P1. #RXR #DesertXPrix pic.twitter.com/zD5HCynkRb – Nico Rosberg (@NicoRosberg) 4 avril 2021

Interrogé lors d’un entretien avec Sport1 s’il avait reçu un appel «bien joué» de son ancien adversaire, le Champion du Monde 2016 a répondu: «Non, mais il le ferait probablement s’il avait mon numéro.

«Pourtant, à quel point est-ce cool que nous soyons maintenant en compétition les uns contre les autres en tant que chefs d’équipe et que nous soyons également premier et deuxième du championnat? C’est drôle que le duel se poursuive maintenant ici.

Le joueur de 35 ans a ajouté sur Sky Germany: «Nos équipes ont été en duels tout le week-end. Parfois, son équipe était la première, parfois la mienne. C’était un très gros duel et au final nous avons pu décider à notre façon, ce qui m’a fait très plaisir.

«Mais cela continuera certainement tout au long de la saison. La beauté de celui-ci est que plus notre duel devient intense, plus nous pouvons attirer l’attention sur la série – sur les problèmes pour lesquels nous militons, comme lutter ensemble contre le changement climatique. «

La prochaine manche de la série est l’Ocean X-Prix au Sénégal les 29 et 30 mai, entre les Grands Prix de Monaco et d’Azerbaïdjan, les trois autres X-Prix étant prévus au Groenland (Arctique), au Brésil (Amazon). et l’Argentine (Glacier).

