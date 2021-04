“ Lewis Hamilton aurait peut-être souhaité avoir cédé à Max Verstappen ”

Ross Brawn pense que Lewis Hamilton aurait regretté d’avoir combattu Max Verstappen pour la tête de la première chicane du Grand Prix d’Émilie-Romagne.

Parti de la pole position sur un circuit humide d’Imola, le septuple Champion du Monde a trouvé le Red Bull à l’intérieur de sa Mercedes entrant dans la première zone de freinage avec Verstappen ayant obtenu un flyer de P3 sur la grille.

Hamilton a essayé de se défendre, mais n’a jamais semblé susceptible de l’emporter et lorsque les deux voitures ont heurté des roues, la W12 a patiné sur le trottoir et a perdu une plaque d’extrémité d’aile avant.

Bien que cela aurait dû affecter l’aérodynamique de la Mercedes, le Britannique a repoussé Sergio Perez pour conserver la deuxième place immédiatement après et se rapprochait de Verstappen juste avant leurs arrêts respectifs pour les pneus slick.

En fin de compte, alors qu’il était deuxième au début de son relais avec des pneus secs, Hamilton a quitté la route lors du clapotis de George Russell et a perdu beaucoup de temps en revenant sur la piste depuis un bac à gravier.

Il a pris le redémarrage P9 après un arrêt drapeau rouge causé par un crash entre Russell et Valtteri Bottas avant de se frayer un chemin pour finir deuxième derrière Verstappen.

Brawn, directeur général du sport automobile de F1, estime cependant que Hamilton pourrait se pencher sur la course et penser qu’il aurait dû être plus prudent en entrant dans la chicane Tamburello.

“La lutte dans le premier virage au départ, entre Verstappen et Hamilton, a été significative et a donné le ton pour la course”, a déclaré Brawn lors de sa chronique d’après-course sur le site Web de Formule 1.

«Je crois que c’était le corner de Max. Il avait la ligne, il avait la place sur la piste. Rétrospectivement, Lewis souhaitera peut-être se retirer, surtout compte tenu des conditions.

«Il aurait également été attentif à Sergio Perez, qui était juste derrière, dans ce qui était une sorte de mouvement de pince Red Bull – et il essayait clairement de chercher un espace où ni l’un ni l’autre ne pouvait l’atteindre.

«Pour Hamilton, c’était l’un de ces jours qui pouvait compter pour beaucoup dans un championnat serré. Il a fait une erreur rare mais a bien récupéré et mène toujours la course au titre.

Bien que Hamilton et Verstappen aient tous deux commencé les deux premières courses de la saison en terminant deuxième après l’autre, c’est le Britannique qui est en tête du classement du championnat des pilotes avec un point qu’il a gagné pour avoir réalisé le meilleur tour à Imola.

