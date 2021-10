Lewis Hamilton aurait terminé P7 ou P8 en Turquie sans arrêt, selon Mercedes

James Allison dit que, selon les données de Mercedes, Lewis Hamilton aurait terminé en P7 ou P8 en Turquie s’il n’avait pas été aux stands.

La plupart ayant déjà été aux stands, le septuple champion du monde voulait essayer d’aller jusqu’au bout de son premier set d’inters à Istanbul Park et a désobéi aux ordres de son équipe pour qu’il vienne au stand peu de temps après. Sergio Perez.

Il a finalement fait ce qu’ils lui avaient demandé et s’est arrêté mais a rejoint en P5 loin derrière le Mexicain qui était juste devant lui avant son premier arrêt.

Le Britannique n’était pas content de son équipe et était catégorique sur le fait qu’ils auraient dû le laisser de côté pour aller jusqu’au bout sans piquer du tout.

Cependant, ils pensent qu’il aurait terminé deux ou trois places plus bas s’il avait réalisé son souhait en raison du manque de rythme sur les anciens inters.

Maintenant, je pense que l’optimum aurait été de 36, 37 », a déclaré Allison dans le Mercedes YouTube débriefing.

« Au moment où nous avons réalisé que nous aurions dû faire cet arrêt à ce moment-là et que nous cherchions à réduire nos pertes, nous étions aux alentours du 41e tour et cela aurait également été bien, cela aurait été un arrêt de type quatrième place.

« En fin de compte, nous avons poussé un peu plus longtemps que cela, neuf autres tours avec les pneus se dégradant tout le temps et quand nous avons finalement appelé Lewis, c’était parce que le tableau des temps au tour que nous utilisons pour faire nos prédictions nous disait qu’il n’avait pas l’air bien pour s’accrocher à la fin de la course.

« Que le rythme de la voiture serait alors suffisamment faible pour qu’il ne s’accroche pas à la place qu’il tenait à l’époque et nous cherchions quelque chose qui se situait quelque part dans la région de la septième, huitième place sur la base de la façon dont dont les pneus se dégradaient progressivement.

Gracias, siguiente 👊 @SCecoPerez nous montrant ses mouvements au #TurkishGP 🚀pic.twitter.com/xDaxbRm9ug – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 11 octobre 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de la Formule 1

Plus tôt dans la course, Hamilton semblait bien parti avec une chance de terminer sur le podium, rattrapant rapidement Perez devant lui.

Une fois qu’il a rattrapé le Mexicain, il n’a pas pu trouver de dépassement et a perdu pas mal de temps derrière lui avant que l’homme Red Bull ne s’arrête.

Compte tenu de son rythme plus rapide dans l’air pur, une contre-dépouille lui aurait permis de prendre l’avantage dans la plupart des courses, mais Mercedes n’était pas sûre que cela ferait l’affaire car il a fallu un certain temps pour trouver le rythme sur les nouveaux intermédiaires.

Oui, il est possible que nous ayons fait une contre-dépouille », a-t-il déclaré.

« Mais vous devez vous rappeler que lorsque vous sortez avec des pneus intermédiaires frais sur une piste qui n’est plus recouverte d’eau et qui est en fait plus près de sécher que de mouiller, ces pneus doivent être traités avec des gants pour enfants dans les premiers tours , sinon ils se déchirent et souffrent de ce que nous appelons un grainage abondant.

« Donc, au lieu de ce que vous pouvez normalement faire, c’est-à-dire sortir directement sur un nouveau revêtement, le frapper et sauter sur quelqu’un, nous devions sortir et être très prudents sur ce nouveau revêtement.

« Donc, assez difficile à saper dans ces circonstances. »