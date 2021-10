Lewis Hamilton aurait vérifié Max Verstappen à Monza

Lewis Hamilton a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que Max Verstappen le vérifie après leur accident à Monza, mais il l’aurait fait.

Les protagonistes du titre sont entrés en collision à la chicane d’ouverture de Monza après de mauvais arrêts aux stands pour les deux les réunis en piste.

Le Red Bull de Verstappen a fini par dépasser la Mercedes de Hamilton, atterrissant sur le septuple champion du monde alors qu’ils s’échouaient dans le gravier.

Hamilton a déclaré qu’il n’avait pas de sentiments forts à propos de l’accident et qu’en fait, il ne s’attendait pas à ce que Verstappen vienne voir s’il allait bien.

Hamilton a déclaré que ce n’était qu’une question d’âge, car lui, en tant que pilote plus âgé, aurait vérifié Verstappen.

« Je n’ai pas vraiment de sentiment particulier à ce sujet », a-t-il déclaré à Channel 4 à propos de l’accident.

«Nous avons eu cette chute et bien sûr, je l’ai ressenti physiquement.

« Avez-vous regardé Cool Runnings ? A la fin, ils s’écrasent sur le bobsleigh, ils sortent, disent qu’ils doivent finir la course, c’est ma mentalité.

« La voiture est sur moi, comment puis-je revenir dans la course ? Et donc je ne m’attendais pas à ce qu’il me surveille.

« J’aurais certainement vérifié sur qui j’ai atterri, mais je suis plus âgé. »

Hamilton a déclaré qu’il essayait toujours de piloter Verstappen de manière respectueuse et raisonnable, d’autant plus que c’était sa responsabilité envers l’équipe Mercedes, mais à aucun moment il ne reculerait sur la piste.

« J’essaie de l’approcher avec respect, mais je suis aussi un combattant, je ne recule pas dans le scénario de course », a déclaré Hamilton.

« J’essaie d’être toujours raisonnable parce qu’à la fin de la journée, j’ai 2000 personnes qui comptent sur moi pour être raisonnable, pour ramener la voiture à la maison en un seul morceau et ce n’est pas à propos de moi, c’est à propos de nous tous de gagner le championnat. »

Hamilton court après le huitième championnat du monde, ce qui le confirmerait statistiquement comme le meilleur que la Formule 1 ait jamais vu.

Et en repensant à son premier titre en 2008 avec McLaren, Hamilton a déclaré qu’il était désormais « alimenté légèrement différemment » en termes de motivations pour devenir huit fois champion du monde.

Plus besoin de chercher à prouver que les autres ont tort, Hamilton essaie maintenant d’utiliser son succès et sa plate-forme pour améliorer la vie des autres.

« C’est différent et c’est un territoire non marqué, il y a une chose différente que je suis alimentée légèrement différemment de ce que j’étais quand j’allais pour mon premier Lewis Hamilton would have checked on Max Verstappen at Monza quand j’avais 22 ans », a-t-il déclaré.

«Quand j’avais 22 ans, il s’agissait de moi et de ma famille et c’était juste à propos de nous, il s’agissait de nous réaliser une chose qu’on nous a dit que nous ne serions pas capables de faire.

« Maintenant, vous avez vu au cours de la dernière année que j’ai un feu, je pousse pour aider à essayer de travailler avec le sport pour devenir plus diversifié dans les années suivantes, c’est donc comme un objectif secondaire que j’ai, en commençant la mission 44 et en commençant mon nouveau contrat, en le mettant dans les négociations en disant à Mercedes « Je veux faire quelque chose de bien plus grand que gagner des championnats du monde ».

« Je veux gagner des championnats du monde avec vous, mais en même temps, je veux aider les jeunes à entrer dans le sport qui viennent d’horizons différents. »

« C’est donc comme un très gros objectif pour moi, et voir la réponse a été positive et voir les progrès dans lesquels nous commençons à nous lancer, cela me nourrit.

« Je pense qu’il est important de s’inspirer de différentes choses et aider les gens maintenant en est une grande partie. »

Alors lorsqu’on lui a demandé si ses activités parascolaires étaient désormais plus importantes que la Formule 1, Hamilton a répondu: « Je pense qu’à long terme, oui, absolument. »