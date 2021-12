Lewis Hamilton autorisé par les stewards au début de la controverse à Abu Dhabi

Il n’a pas fallu longtemps à Lewis Hamilton et Max Verstappen pour se battre à Abu Dhabi, et la controverse a régné une fois de plus.

Verstappen a remporté la bataille samedi en décrochant la pole position pour ce titre décisif, un Grand Prix d’Abou Dhabi à égalité avec les deux pilotes à égalité de points avant la course.

Mais malgré le fait d’avoir le caoutchouc moyen moins adhérent, Hamilton a néanmoins pu dépasser son rival hors de la ligne, un geste vital pour commencer sa course.

Dans la ligne droite arrière, Verstappen s’est engagé dans le virage 9, plongeant à l’intérieur alors que Hamilton laissait la porte ouverte.

Verstappen est resté à peu près sur la piste, mais Hamilton a coupé le deuxième tour, conservant son avance.

Plus à venir…