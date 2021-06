Lewis Hamilton avait une tâche «impossible» pour suivre Max Verstappen

in

Lewis Hamilton a admis qu’il lui était « impossible » de suivre Max Verstappen dans ce qui était un Grand Prix de Styrie « solitaire » pour le pilote Mercedes.

Hamilton avait réussi à garder le pilote Red Bull dans sa ligne de mire lors du premier relais sur le Red Bull Ring, mais le leader de la course a pu progressivement augmenter son écart en tête du peloton dans ce qui est devenu une victoire confortable à Spielberg.

Le septuple champion du monde avait suffisamment d’écart pour arrêter à deux tours de la fin et réaliser le tour le plus rapide pour gagner un point supplémentaire afin de limiter les arriérés un jour où il a reconnu que Red Bull semblait avoir le package le plus rapide dans l’ensemble.

“C’était vraiment une course solitaire”, a déclaré Hamilton après le Grand Prix de Styrie.

“J’essayais de suivre ces gars mais la vitesse qu’ils ont, ils ont évidemment fait de grandes améliorations au cours des deux dernières courses et [it was] impossible à suivre.

« Je ne sais pas où nous perdons tout le temps, mais je pense que leur long run semble être un peu meilleur, ils semblent être en mesure de continuer à tirer ces tours.

«Et évidemment dans les lignes droites, nous perdons beaucoup dans les lignes droites, ou j’ai l’impression que nous perdons beaucoup dans les lignes droites.

“Mais néanmoins, nous avons obtenu de bons points en tant qu’équipe aujourd’hui et nous devons juste continuer à pousser.”

34 points était notre maximum et nous les avons eus. 💪 Encore une fois en une semaine seulement ! 🔥 #StyrianGP pic.twitter.com/folmsqgL46 – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 27 juin 2021

L’ingénieur de course Pete Bonnington a répondu à Hamilton lorsqu’il a posé des questions sur son déficit par rapport à Red Bull en ligne droite, “Bono” estimant que 0,25 seconde était la perte de temps de l’équipe en vitesse en ligne droite seule.

Le pilote Mercedes a admis après la course que l’équipe n’avait pas apporté d’améliorations aux courses récentes et a exhorté les Silver Arrows à essayer de combler l’écart avec Red Bull.

“Nous devons trouver des performances, nous avons besoin d’une sorte de mise à niveau, nous devons pousser”, a déclaré Hamilton.

“Je ne sais pas si c’est juste l’aileron arrière ou si c’est la mise à niveau du moteur, quoi que ce soit, mais nous devons trouver des performances.”

Interrogé sur ce que signifie ce résultat dans le contexte plus large du Championnat du monde avec l’écart derrière Verstappen augmentant à 18 points, Hamilton a rétorqué qu’il “essayera de ne pas me préoccuper de cela”.

“Je veux dire, naturellement, ils sont juste plus rapides, donc je ne peux pas faire grand-chose à cet égard”, a ajouté le pilote Mercedes.

« Je dois juste continuer à essayer de faire du mieux que je peux chaque week-end. »

