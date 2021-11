Lewis Hamilton bat Max Verstappen dans la bataille épique de Sao Paulo

Lewis Hamilton s’est frayé un chemin depuis la 10e place sur la grille et a considérablement dépassé Max Verstappen pour remporter une victoire mémorable à Sao Paulo.

Le pilote Mercedes s’est rapidement déplacé dans le peloton au départ et s’est battu avec son rival pour le titre sur la moitié de la distance de course, et après quelques tentatives contrecarrées, il a dépassé Verstappen pour prendre la tête et y est resté jusqu’à la fin de la course dans ce qui va descendre comme un classique d’Interlagos.

Valtteri Bottas complète le podium, suivi par Sergio Perez et les deux pilotes Ferrari.

Après sa charge lors des qualifications au sprint, tous les regards étaient tournés vers la distance que Hamilton pourrait parcourir depuis son emplacement de départ P10 dimanche, avec son coéquipier Bottas aligné en pole et devant Verstappen au premier rang.

Mais dans un revers dès le départ samedi, Verstappen a pu tirer aux côtés de Bottas et se frayer un chemin au virage 1, écartant le pilote Mercedes et se forçant à prendre la tête.

Les choses allaient de mal en pis du point de vue de Bottas alors qu’il courait large au virage 4, permettant à Perez de sauter et de mettre en place un Red Bull 1-2 à l’avant du peloton.

Juste derrière, Lando Norris a pris un excellent départ et cherchait de la place pour dépasser Carlos Sainz devant, mais les deux anciens coéquipiers sont entrés en collision avec les roues et la McLaren a crevé, conduisant Norris à ramper jusqu’à son garage pour un pneu. monnaie.

Mais Hamilton a repris là où il s’était arrêté de samedi, décrochant quatre voitures dans le seul premier tour – avant de dépasser les Ferrari et son coéquipier Bottas sous les ordres de l’équipe, propulsant le champion du monde en titre sur les podiums en l’espace de cinq ans seulement. tours.

Alors que Hamilton avait quelques secondes pour rattraper Perez et Verstappen, la Safety Car l’a aidé à se rapprocher peu après. Yuki Tsunoda a tenté une fente optimiste sur Lance Stroll au virage 1.

Son mouvement à l’intérieur est venu de loin et n’a jamais semblé susceptible de fonctionner, car le pilote AlphaTauri est entré en collision avec l’Aston Martin et a laissé des débris éparpillés sur le Senna S – et Tsunoda a finalement été condamné à 10 secondes de pénalité pour ses problèmes. .

Avec une longue course jusqu’au virage 1, Verstappen n’a laissé aucune option aux voitures derrière pour entrer dans son sillage et l’a laissé le plus tard possible avant de remettre les gaz.

Mais peu de temps après, la voiture de sécurité virtuelle a été utilisée après que d’autres débris aient été laissés sur la piste, cette fois à travers l’aile avant cassée de Mick Schumacher. Le pilote Haas s’est mêlé à Kimi Raikkonen au virage 1, et l’Allemand a traîné son aileron endommagé sous sa voiture pendant la majeure partie du tour avant de regagner les stands.

Hamilton était à l’arrière de l’aileron arrière de Perez pendant que le VSC était absent, dans le but de se déplacer directement derrière son rival du Championnat du monde.

À partir du tour 18, le Britannique a obtenu une meilleure sortie que le pilote Red Bull au virage 12. Perez a traversé la piste pour essayer de briser le remorquage, mais Hamilton a pu faire un mouvement à l’extérieur au virage 1 et passer, mais le Mexicain est resté en contact et a réussi à dépasser la Mercedes avant le virage 4.

Le tour suivant, cependant, il ne pouvait plus garder Hamilton derrière. Le pilote Mercedes a répliqué son mouvement en contournant l’extérieur de Perez dans le virage 1, mais il avait suffisamment d’espace pour se diriger vers la zone de freinage suivante.

Mais la gestion des pneus était l’objectif principal à ce stade de la course, alors que les pilotes cherchaient à prolonger leur premier relais et à transformer ce qui était probablement une stratégie à deux arrêts en un seul arrêt.

L’écart entre les deux rivaux du titre oscillait autour de la barre des quatre secondes, mais Mercedes a opté pour une manœuvre agressive en opposant Hamilton au tour 27. Cela a incité Red Bull et Verstappen à venir dans un tour plus tard, mais Hamilton avait réduit l’écart à 1,6 secondes et se profilait dans les rétroviseurs du Hollandais.

Surtout du point de vue de Mercedes, Bottas a profité de l’occasion pour s’arrêter pendant une courte période dans des conditions VSC après que les commissaires aient eu besoin de nettoyer plus de morceaux de la voiture de Stroll, qui s’est envolé dans la ligne droite des stands, et le Finlandais a pu dépasser Perez et faire lui-même mitrailleur arrière de Hamilton une fois de plus.

Mais Verstappen a demandé à son équipage Red Bull de ne pas lui permettre d’être à nouveau sapé, et il a été rappelé au 41e tour sur 71 pour un nouveau train de pneus durs.

Au lieu de laisser Hamilton aux stands pour couvrir, Bottas a été appelé à la place un tour plus tard. Cela a laissé le deuxième pilote Mercedes se demander si c’était la bonne décision pour lui – se demandant si Mercedes avait « jeté un 1-2 facile », mais le Britannique est arrivé trois tours après son rival pour le titre pour le caoutchouc frais.

Il était mécontent de passer à une autre série de difficultés, mais la course à la ligne semblait être lancée à partir de là entre les deux protagonistes du titre.

Hamilton a réalisé les meilleurs tours consécutifs alors qu’il se rapprochait du DRS de la Red Bull. Après une feinte dans le virage 1, Hamilton a forcé Verstappen à couvrir, lui laissant une meilleure sortie que le Néerlandais se dirigeant vers le virage 4.

Verstappen a couvert la ligne intérieure et Hamilton a avancé à l’extérieur. Le pilote Red Bull a freiné plus tard et les deux voitures ont été forcées de partir. Des accusations de Mercedes ont été rapidement exprimées à la FIA selon lesquelles Hamilton avait été expulsé par son rival pour le titre, mais ils ont estimé qu’aucune enquête n’était nécessaire.

« Bien sûr que non », a été la réponse sarcastique de Hamilton lorsqu’il a été informé de la nouvelle, et le directeur sportif de Mercedes, Ron Meadows, s’est rapidement adressé à la radio du directeur de course Michael Masi pour exprimer son mécontentement face à la décision.

Mais le pilote Mercedes est resté sur la queue de Verstappen, et a de nouveau tenté le même mouvement au virage 4 en contournant l’extérieur, mais le Red Bull a réussi à rester en tête une fois de plus.

Cependant, à la troisième demande, Hamilton a obtenu une bien meilleure sortie du Senna S. Verstappen a essayé de briser le remorquage et de couvrir à nouveau l’intérieur, mais la Mercedes a réussi à prendre l’avance avant le virage 4, traversant pour prendre le à l’intérieur de la ligne lui-même et prenant la tête à Interlagos.

Hamilton s’est rapidement éloigné de son rival pour le titre et a remporté ce qui sera sûrement l’une de ses victoires les plus mémorables, et a maintenu ses espoirs de titre en vie.

Perez a été opposé par Red Bull pour voler le point du tour le plus rapide à Hamilton dans le dernier tour, mais 25 points cruciaux sont venus au Britannique sous le drapeau à damier, l’avance de Verstappen au Championnat du monde tombant à 14 points d’avance sur le Qatar. week-end prochain.

Classification

1 Lewis Hamilton Mercedes 1:32:22.851

2 Max Verstappen Red Bull +10.496s

3 Valtteri Bottas Mercedes +13.576s

4 Sergio Perez Red Bull +39.940s

5 Charles Leclerc Ferrari +49.517s

6 Carlos Sainz Ferrari +51.820s

7 Pierre Gasly Alpha Tauri 1 TOUR

8 Esteban Ocon Alpine 1 TOUR

9 Fernando Alonso Alpin 1 TOUR

10 Lando Norris McLaren 1 TOUR

11 Sebastian Vettel Aston Martin 1 TOUR

12 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 1 TOUR

13 George Russell Williams 1 TOUR

14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 1 TOUR

15 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1 TOUR

16 Nicholas Latifi Williams 1 TOUR

17 Nikita Mazepin Haas 2 tours

18 Mick Schumacher Haas 2 tours

R Daniel Ricciardo McLaren

R Lance Stroll Aston Martin