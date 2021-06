Lewis Hamilton cherche à “faire pression” sur Max Verstappen

Lewis Hamilton n’est pas découragé d’avoir perdu la pole position face à Max Verstappen au Grand Prix de France et cherchera plutôt à “appliquer la pression” de P2.

Le septuple champion du monde se retrouve à quatre points de Verstappen, qui occupe actuellement la première place du classement du championnat du monde.

Et après avoir décroché la pole position de manière si convaincante et avoir couru sur une piste qui n’est pas la plus facile à dépasser, on s’attend à ce que Verstappen puisse étendre son avance dimanche après-midi.

Mais Hamilton est loin d’être nerveux à propos de cette perspective et attend avec impatience le défi à venir.

“Je ne suis pas nerveux pour la course, juste parce que ce n’était pas génial [on Friday], ce n’était pas génial [Saturday] matin et puis en quali c’était beaucoup, beaucoup mieux. je pense que ce sera bien [on Sunday]”, a déclaré Hamilton lors de la conférence de presse post-qualification de la FIA.

« En général, ils étaient plus rapides que nous sur les longs runs, donc ça va être un défi à suivre, mais vous savez, il y a beaucoup d’opportunités, espérons-le.

« Je ne savais pas vraiment à quoi m’attendre ce week-end. J’avais définitivement l’espoir de… J’avais l’air plus fort et naturellement nous l’avons fait.

« Nous avons été dans les cinq premiers, les quatre premiers tout le week-end – mais ça ne s’est pas bien passé – mais ça doit évidemment être pire plus loin.

«Nous savions que les Red Bulls, bien sûr, il semble qu’ils soient forts partout. Les circuits urbains ne semblent pas avoir d’importance où ils vont, ils sont très forts et nous avons quelques domaines que nous devons juste améliorer.

“Evidemment aujourd’hui [Saturday] J’ai entendu dire que nous perdions principalement dans les lignes droites, nous allons donc essayer de comprendre ce que c’est, mais oui, comme je l’ai dit, c’est bien que nous soyons deuxième et troisième.

« Cela nous place au milieu des Red Bulls, cela nous donne une chance de vraiment mettre la pression – mais c’est plus proche que jamais.

“Peut-être qu’ils semblent avoir avancé un peu plus loin que nous ne l’étions peut-être à Barcelone.”

