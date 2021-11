Lewis Hamilton clarifie les commentaires de Sergio Perez dans le dernier post Instagram

Lewis Hamilton a clairement indiqué qu’il ne voulait pas manquer de respect envers les capacités de Sergio Perez avec ses commentaires au Mexique.

Max Verstappen de Red Bull a dépassé les Mercedes de Hamilton et Valtteri Bottas dans le virage 1 au début du GP du Mexique, prenant une avance qu’il transformerait en une victoire confortable et cruciale.

Hamilton a pu terminer P2, bien qu’il ait eu une menace tardive à gérer alors que Perez se dirigeait vers des pneus plus frais, bien que finalement Hamilton ait eu juste assez de rythme dans sa W12 pour éviter un dépassement.

Il ne fait aucun doute que Red Bull était le package supérieur au Mexique, comme Hamilton l’a accepté, mais son choix de mots concernant Perez a provoqué un drame.

« J’ai commencé deuxième et terminé deuxième, donc je ne peux pas me plaindre », a déclaré Hamilton à Sky F1 après la course.

« Bon sang, leur rythme, c’était tout simplement incroyable aujourd’hui, et je ne pouvais rien faire pour lutter contre cela – et quand vous avez Checo à vos trousses, alors vous savez que la voiture est rapide.

Lewis Hamilton : « Quand vous avez Checo sur vos talons, vous savez que la voiture est rapide. »#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/a1SVjKlbOk – PlanetF1 (@Planet_F1) 7 novembre 2021

Hamilton a-t-il frappé Perez là-bas? Le coureur mexicain avait jusqu’aux dernières manches lutté pour s’insérer de manière cohérente dans la bataille Mercedes/Red Bull, et n’a toujours pas trouvé un niveau de performance qui peut le voir défier son coéquipier Verstappen.

Hamilton s’est cependant rendu sur Instagram pour clarifier ses commentaires et a souligné qu’il ne discréditait en aucun cas les capacités de Perez.

« Je veux juste m’assurer que les gens ne lisent pas ce que je disais mal hier », a-t-il écrit dans son histoire.

« J’ai beaucoup de respect pour Perez et je pense qu’il fait un excellent travail dans sa nouvelle équipe.

« Il s’est tellement amélioré cette saison et je sais à quel point il est difficile de progresser avec une nouvelle équipe, cela prend du temps.

« Mon commentaire était que simplement suivre une autre voiture au Mexique est la chose la plus difficile en raison de la faible traînée que nous avons tous.

« C’est pourquoi il y a très peu de dépassements. Cependant, il a pu suivre de si près, ce qui met en évidence à quel point ils étaient capables de supporter beaucoup plus d’appuis.

« Big up Checo pour le garder propre. »

La victoire de Verstappen au Mexique lui a permis de prendre 19 points d’avance sur Hamilton en tête du championnat des pilotes, tandis que la Mercedes des constructeurs ne devance désormais Red Bull que d’un seul point.