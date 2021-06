Lewis Hamilton concède que Red Bull est “tout simplement trop rapide maintenant”

Lewis Hamilton pensait que Mercedes n’aurait rien pu faire pour arrêter Red Bull au Grand Prix de France parce que leurs rivaux “sont tout simplement trop rapides maintenant”.

Il semblait que les deux meilleures équipes de F1 de 2021 étaient à égalité de rythme au Paul Ricard et que Red Bull avait eu raison de la bataille tactique.

C’était grâce à une stratégie à deux arrêts pour Max Verstappen, qui lui a permis de passer aux pneus moyens avec 21 tours restants et de poursuivre Hamilton, le dépassant finalement lors de l’avant-dernier tour pour sa troisième victoire de la campagne.

Mais bien que le septuple champion du monde ait mené jusqu’à son propre arrêt au stand à la suite d’une erreur de Verstappen dans la séquence d’ouverture des virages, et ait également pu mettre la pression sur le Néerlandais après avoir été victime de l’undercut, Hamilton pensait que Red Bull avait simplement été trop rapide ce jour-là.

“Il y a beaucoup de points positifs à tirer d’aujourd’hui, donc je ne vois pas cela comme une journée difficile”, a déclaré Hamilton à Sky Sports.

« J’ai fait tout ce que j’ai pu là-bas et je n’ai pas vraiment fait d’erreur et je suis généralement satisfait de la position et des résultats.

« Cela aurait été bien de gagner, mais ces gars-là sont tout simplement trop rapides maintenant.

« Ils ont fait un grand pas ce week-end, nous perdons 0,35 seconde rien qu’en ligne droite. Ils ont fait une sorte d’amélioration et nous devons juste déterminer s’il s’agit de l’aileron arrière ou du moteur. De toute façon, nous devons nous améliorer.

« Nous allons aux deux prochaines courses [both in Austria] où la vitesse en ligne droite sera importante, donc ça va être difficile.

C’est le podium n°170 en @F1 pour Sir Lewis Hamilton ! 🙌 #FrenchGP pic.twitter.com/5dCU7YHrfo – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 20 juin 2021

Hamilton a indiqué qu’il s’agissait essentiellement d’une situation inverse par rapport au Grand Prix d’Espagne, où il avait bénéficié d’une voiture plus rapide et d’une stratégie supérieure pour traquer et dépasser Verstappen lorsque Red Bull avait choisi de rester en dehors plutôt que de faire un deuxième arrêt au stand. .

“Si Max n’avait pas fait d’erreur au début, le résultat aurait été le même”, a déclaré le Britannique de 36 ans.

“La seule raison pour laquelle nous avions la position était parce que Max a fait une erreur. J’ai réussi à rester juste devant mais, comme je l’ai dit, nous sommes assez lents en ligne droite.

« En fin de compte, à la fin, ils [Red Bull] arrêté à nouveau avant nous, il n’y avait donc aucune raison pour nous de nous arrêter nous-mêmes.

« Nous devions juste essayer de tenir le coup et voir si nous pouvions rester devant. Malheureusement, cela n’a pas fonctionné.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait voulu faire un stand plus tôt, pour essayer de consolider son avantage plutôt que de subir l’undercut, Hamilton a répondu : « Non, nous étions censés nous arrêter beaucoup, beaucoup plus tard que nous ne l’avons fait, donc nous nous arrêtions déjà plus tôt.

“C’est ensuite un long deuxième relais, comme vous avez pu le voir, et même Max ne pensait pas qu’il aurait pu continuer [on a one-stop]. “

