Lewis Hamilton « concentré au laser » sur ce qu’il doit faire

Toto Wolff dit que Lewis Hamilton est « concentré au laser » sur ce qu’il doit faire pour remporter son huitième championnat du monde.

Les Mercedes Le pilote est enfermé dans une lutte serrée pour le titre avec Max Verstappen et traîne actuellement le Néerlandais de cinq points avec huit manches à jouer.

La bonne nouvelle pour lui est que la prochaine étape du calendrier est le Grand Prix de Russie, une course à laquelle lui et son équipe ont connu un énorme succès depuis son ajout en 2014.

Wolff dit que son pilote est extrêmement concentré sur la tâche qui l’attend, tandis que l’équipe est calme mais motivée.

“Notre objectif est d’organiser un week-end solide, en commençant par la FP1 et en construisant une session à la fois”, a-t-il déclaré dans l’aperçu de l’équipe pour le week-end de course.

“Lewis est dans la dixième bataille de championnat de sa carrière en F1, et il est concentré au laser sur ce qu’il doit livrer dans les huit prochaines courses.

« Quant à Valtteri [Bottas], il conduit mieux que jamais, comme nous l’avons vu à Monza – et il sera à fond tous les week-ends.

“Il y a une détermination calme au sujet de l’équipe en ce moment et la fin commerciale d’une saison, se battre pour les championnats, est exactement ce que nous apprécions le plus.”

Hamilton aurait imaginé ses chances de prendre la tête du classement la dernière fois à Monza étant donné la force de Mercedes là-bas.

Cela ne s’est finalement pas produit, il s’est effondré après avoir pris contact avec Verstappen.

Bien que cela ait été décevant, Wolff a tiré quelques points positifs de ce week-end avec la voiture qui semblait solide et Bottas se frayer un chemin vers un podium après avoir commencé à l’arrière.

“La dernière fois à Monza était douce-amère”, a déclaré l’Autrichien.

« Une performance impressionnante et un bon résultat pour Valtteri mais un sentiment de points manqués pour Lewis, qui avait le potentiel de se battre pour la victoire.

“Ce qui est agréable, c’est que la W12 a l’air compétitive et qu’avec seulement huit courses à disputer, il est maintenant temps d’utiliser notre expérience et de se concentrer sur les détails et les processus qui nous permettront de franchir la ligne d’arrivée.

« Nous sommes impatients de courir à nouveau en Russie, c’est un circuit sur lequel nous avons bien fonctionné au fil des ans et nos deux pilotes ont obtenu d’excellents résultats à Sotchi.

« Nous espérons continuer notre série de succès en Russie, mais sachez que cette année est une toute autre bête, et nous nous attendons à un autre week-end intense. »