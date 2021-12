Lewis Hamilton confortablement le plus rapide lors des derniers essais à Abu Dhabi

Lewis Hamilton et Mercedes ont jeté les sacs de sable en FP3 pour le Grand Prix d’Abu Dhabi, le Britannique a deux dixièmes d’avance sur son rival pour le titre Max Verstappen.

Hamilton a réalisé un temps de 1:23,274, le meilleur temps du week-end, pour battre son rival pour le titre de 0,214 seconde alors que les équipes entamaient leurs derniers préparatifs avant les qualifications.

C’était une séance au cours de laquelle Red Bull a de nouveau eu des problèmes d’aileron arrière, l’équipe a été obligée de changer celui de Verstappen tout en le gardant sur un aileron à faible appui.

Max Verstappen, passant d’un aileron à faible appui pour le début des essais finaux, a obtenu la feuille de temps avec un 1:24.9 sur les pneus médium. Un double retour au calme et Verstappen a augmenté son rythme à 1:24,8

Pendant que le pilote Red Bull enchaînait les tours, les mécaniciens de Lewis Hamilton travaillaient sur sa voiture, Mercedes ayant constaté un problème de freins. La voiture de Hamilton avait également été équipée d’un nouvel échappement pendant la nuit.

Cambios de última hora en la puesta a punto del Mercedes de Hamilton Configurez les changements de dernière minute pour Mercedes sur la voiture de Hamilton.#AbuDhabi #F1 pic.twitter.com/3RxUKMGVvz – Albert Fabrega (@AlbertFabrega) 11 décembre 2021

Alors que Verstappen retournait aux stands, P1 devant Valtteri Bottas et Kimi Raikkonen, Hamilton s’aventura pour son premier tour de la journée. Avec des pneus tendres, il est passé P1 avec un temps de 1:24,2, suivi d’un tour de récupération, puis a augmenté son rythme à 1:24,0.

« Suivez encore quatre dixièmes plus lentement que FP2 – certains seront la température, d’autres seront le vent », a déclaré Bottas à la radio.

Sergio Perez, avec un aileron à fort appui, s’est joint à l’action et a bondi à la troisième place devant Bottas, Antonio Giovinazzi et Fernando Alonso. Daniel Ricciardo et George Russell ont été les deux derniers pilotes à entrer dans la mêlée, respectivement 11e et 17e.

Kimi Raikkonen, qui participait à son dernier grand prix de F1, s’est frayé un chemin dans le top dix pour revenir au garage Alfa Romeo avec un problème de moteur. Le Finlandais, qui s’est écrasé lors de la deuxième séance d’essais de vendredi, a été momentanément coincé dans les stands pendant que ses mécaniciens et Ferrari travaillaient sur sa voiture. Ce n’était clairement pas un gros problème, Raikkonen s’est rapidement retiré et a repris la septième place.

Nicholas Latifi a également eu un problème en signalant que son « tiret est lâche, il ne restera pas en place ». Williams est la seule équipe à utiliser un tableau de bord séparé de la roue.

Bottas a brièvement frappé l’avant seulement pour que Hamilton réagisse avec un temps de 1:23.274, le temps le plus rapide du week-end, et 0,7 seconde d’avance sur le meilleur de Bottas. Hamilton et Bottas utilisaient les pneus tendres, Red Bull les médiums.

Alors que Hamilton prenait une pause en sautant de sa voiture, Verstappen restait assis dans la sienne alors que Red Bull travaillait, pas pour la première fois cette saison, sur son aileron arrière, les efforts de l’équipe se concentrant sur le DRS. L’équipe a finalement échangé son aile, même spécification, juste une aile différente.

Red Bull, Verstappen’in arka kanadını değiştiyor. pic.twitter.com/XWrm49COGR – Krampon F1 (@F1Krampon) 11 décembre 2021

De retour en piste avec un nouveau train de pneus tendres, Hamilton n’a pas été en mesure d’améliorer son record précédent, sa W12 transportant peut-être plus de carburant qu’avant. « Les arrières sont très chauds », a-t-il déclaré à Mercedes. Pirelli a augmenté la pression des pneus pendant la nuit, mettant les arrières à 21 psi et les avants à 23.

Hamilton est revenu brièvement aux stands et, alors qu’il revenait sur la piste, il a bloqué Nikita Mazepin, forçant le pilote Haas à éviter de sortir de la piste.

Verstappen, équipé d’un nouvel aileron arrière, a boulonné un train de pneus tendres mais a avorté son premier tour lancé. Il a dit à Red Bull que sa voiture « ne veut pas tourner dans le virage 6, c’est incroyable ». Sa prochaine tentative l’a placé P2, 0,214s sur Hamilton.

Hamilton et Verstappen ont tous deux eu des problèmes mineurs en fin de séance, Hamilton a envoyé un ancien jeu de softs qui avait un point plat et Verstappen l’a perdu au virage 9. Il était sur son record précédent lorsqu’il est parti en large.

La séance s’est terminée avec les protagonistes du titre 1-2 avec Bottas troisième devant Perez tandis que Lando Norris et Yuki Tsunoda ont effectué des runs tardifs pour terminer respectivement cinquième et sixième devant Pierre Gasly, Carlos Sainz et Ricciardo. Charles Leclerc complète le top dix.

Fois

1 Lewis Hamilton Mercedes 1:23.274

2 Max Verstappen Red Bull 0.214s

3 Valtteri Bottas Mercedes 0.751s

4 Sergio Perez Red Bull 0.773s

5 Lando Norris McLaren 0.832s

6 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 0.949s

7 Pierre Gasly AlphaTauri 0.977s

8 Carlos Sainz Ferrari 1.321s

9 Daniel Ricciardo McLaren 1.459s

10 Charles Leclerc Ferrari 1.484s

11 Lance Stroll Aston Martin 1.547s

12 Esteban Ocon Alpine 1.560

13 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 1.763s

14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 1.774s

15 Fernando Alonso Alpine 1.820s

16 Sebastian Vettel Aston Martin 1.841s

17 George Russell Williams 1.946s

18 Nicholas Latifi Williams 2.048s

19 Mick Schumacher Haas 2.066s

20 Nikita Mazepin Haas 3.058s