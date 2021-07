Lewis Hamilton considère George Russell comme un “candidat intéressant” chez Merc

in

Toto Wolff a déclaré que Lewis Hamilton pense que George Russell est un “candidat intéressant” pour le deuxième siège Mercedes la saison prochaine.

Ce n’est un secret pour personne en Formule 1 que Mercedes choisira probablement entre le pilote actuel Valtteri Bottas et le jeune Britannique pour s’associer au septuple champion du monde après que Hamilton a signé un nouveau contrat de deux ans avec les Silver Arrows ce week-end en Autriche. .

Mais lorsqu’on lui a demandé ce que signifiait le nouvel accord de Hamilton pour l’autre siège de l’équipe, Wolff a déclaré qu’il maintiendrait son ouverture d’esprit avec les deux candidats tout au long du processus pendant que Mercedes prendrait sa décision – mais ils ont donné la priorité à l’avenir de Hamilton dans l’immédiat.

“Je pense que le plus important est que nous ayons conclu le contrat de Lewis, et dans les prochaines courses, nous devons évaluer ce que nous ferons avec le deuxième siège”, a déclaré le directeur de l’équipe Mercedes à Channel 4.

“J’ai toujours eu la plus grande transparence avec Valtteri et George et je ferai de même cette fois-ci.”

C’est depuis longtemps une rumeur dans les médias selon laquelle Hamilton demande à avoir son mot à dire sur qui sera son coéquipier aux Silver Arrows, mais Wolff n’a pas tardé à rejeter toute idée d’un de ses pilotes ayant une quelconque influence dans ce département.

Hamilton a déjà fait l’éloge de Bottas en tant que coéquipier, affirmant qu’il était « mon meilleur coéquipier dans l’ensemble », les deux partageant un environnement harmonieux depuis l’arrivée du Finlandais dans l’équipe en 2017.

Le champion du monde en titre a également déclaré qu’il ne voyait pas nécessairement la nécessité de remplacer Bottas à la fin de la saison, mais le directeur de l’équipe a déclaré que Hamilton n’avait pas de préférence quant à qui s’alignerait à ses côtés en 2022.

“Non. Lewis fait partie de l’équipe et nous discutons de tout cela, de la même manière que je discute de presque tout avec Valtteri », a expliqué Wolff lorsqu’on lui a demandé si Hamilton avait son mot à dire sur qui conduisait la deuxième voiture.

“Je lui ai demandé ‘est-ce que ça va pour toi d’annoncer [Hamilton’s new deal] et il était comme ‘Je m’en fiche’. Donc tout est à découvert.

“Lewis aime évidemment beaucoup être avec Valtteri, mais il voit également George comme un candidat intéressant pour l’avenir, il est donc absolument neutre vis-à-vis de celui qui est assis dans la deuxième voiture.”

