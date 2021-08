Lewis Hamilton consulte le médecin de l’équipe pour « vertiges et fatigue »

in

Lewis Hamilton est allé voir le médecin Mercedes avant ses fonctions médiatiques en Hongrie, liant cela aux séquelles de Covid.

Le poleman a pris le départ parfait d’un Grand Prix de Hongrie humide alors qu’il conservait la tête dans le virage 1, s’éloignant alors que le chaos s’ensuivait derrière lui.

Son coéquipier Mercedes Valtteri Bottas s’effacerait, Lando Norris de McLaren et Sergio Perez de Red Bull.

L’autre Red Bull de Max Verstappen a également subi de graves dommages à la carrosserie et n’a terminé que P9.

Pendant ce temps, Hamilton a connu des drames en tant que seul pilote à prendre le redémarrage de la course debout, tandis que tous les autres coureurs restants ont plongé dans les stands pour les pneus secs.

Cela signifiait qu’une fois que Hamilton s’était arrêté au tour suivant, il réapparaissait à la dernière place.

Mais le septuple champion du monde ne peut jamais être compté, la récupération étant une spécialité de ses compétences, bien que cette fois-ci, P3 ait été le meilleur que le Britannique puisse faire.

Cela est cependant devenu P2 après que Sebastian Vettel a été disqualifié pour ne pas avoir fourni un échantillon de carburant de 1 litre après la course.

Cela n’a pas été sans prix cependant, avec Hamilton visiblement épuisé après la course, et avant qu’il n’entre dans les conférences de presse, un voyage chez le médecin Mercedes était nécessaire.

Tout est devenu vertigineux et flou sur le podium qu’il expliquerait, symptômes qu’il a liés au Covid qu’il a attrapé vers la fin de 2020, lui faisant rater le Grand Prix de Sakhir.

Découvrez toutes les dernières marchandises Lewis Hamilton sur la boutique officielle de la Formule 1

“Je vais bien, j’ai juste eu de très gros vertiges et tout est devenu un peu flou sur le podium”, a déclaré Hamilton épuisé.

“Je me suis battu, je me suis battu toute l’année pour rester en bonne santé, je pense qu’après ce qui s’est passé à la fin de l’année dernière, c’est toujours une bataille.”

Le vainqueur de la course, Esteban Ocon, n’a pas voulu dire si c’était la cause des maux d’Hamilton, mais a déclaré qu’il se sentait lui aussi « plat » après un Grand Prix de Hongrie très exigeant.

“C’était une course vraiment difficile en général, cette piste avec la chaleur, l’humidité, les virages”, a-t-il déclaré.

« Et vous obtenez la combinaison, vous n’avez pas de répit ici, donc vous devez vraiment vous battre contre la voiture jusqu’à la fin, et je me sens aussi à plat.

“Donc ce n’est pas que Lewis ait un certain problème ou non, mais je vous dis que je vais aussi bien dormir ce soir.”