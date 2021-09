Lewis Hamilton continue de critiquer la stratégie du GP des Pays-Bas

in

Lewis Hamilton a réaffirmé sa conviction que Mercedes l’avait mis sur la mauvaise stratégie alors qu’il terminait P2 au Grand Prix des Pays-Bas.

Le poleman Max Verstappen a réussi à garder la tête dans le virage 1, établissant rapidement un tampon sur Hamilton en P2.

Comme prévu, Mercedes a ensuite divisé leurs stratégies pour Hamilton et Valtteri Bottas, mais Hamilton a été frustré par ce qu’il considérait comme un arrêt prématuré.

Étant propulsé dans la circulation, Hamilton a clairement exprimé son mécontentement à la radio, franchissant finalement la ligne P2 et concédant la tête du championnat des pilotes à Verstappen.

Et tout en acceptant qu’il n’avait pas le rythme pour priver Verstappen de cette victoire à domicile, Hamilton a estimé que Mercedes ne lui rendait pas service du tout depuis le mur des stands.

“Je pense vraiment que ce n’était pas notre meilleure stratégie”, a-t-il déclaré à Sky F1.

«Mais c’était vraiment difficile là-bas, à la fin de la journée, ils étaient tout simplement trop rapides, et nous allons le mettre hors ligne et essayer de trouver comment nous pouvons l’améliorer.

“Mais je pense juste que nous nous sommes arrêtés trop tôt dans cette deuxième partie, et c’était juste un moment où nous [went] dans la circulation, j’ai perdu une bonne seconde d’eux et j’ai eu besoin de temps pour combler cet écart avant de nous arrêter.

« Et puis je suis sorti derrière la circulation, donc je ne pouvais pas réellement mettre en œuvre, et je ne sais pas comment ils n’ont pas vu cela.

«Mais c’est ce que c’est, et nous y avons travaillé.

“Félicitations à Max, ils ont amélioré la dernière course et ils sont rapides.”

LH : 📻 “Ces pneus vont avoir du mal à garder ce rythme…” 👀 pic.twitter.com/KQm2SmPvPU – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 5 septembre 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Lewis Hamilton sur la boutique officielle de Formule 1

Hamilton a déclaré que les pneus apportés à Zandvoort, ceux qui sont les composés les plus durs de Pirelli, les C1, C2 et C3, étaient « en fait assez bons ».

Mais comme il a passé la grande majorité de la course dans l’air sale de Verstappen, les garder en bonne santé est devenu beaucoup plus difficile.

“Je pense que la raison pour laquelle c’était difficile était parce que j’étais si proche, j’étais à moins de trois secondes et vous avez déjà un remorquage de six secondes ici”, a expliqué Hamilton.

« Mais les pneus étaient en fait assez bons ce week-end, j’ai été à fond pendant toute la course, je n’avais pas le temps, j’essayais juste de rester aussi près que possible.

“Mais il était rapide aujourd’hui, ils étaient à un autre niveau auquel je ne pouvais vraiment pas répondre à la plupart de ces tours.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait trouver une réponse lors du prochain Grand Prix d’Italie, Hamilton a répondu : “Eh bien, nous n’avons pas d’améliorations à venir, mais c’est un niveau d’appui différent alors peut-être.”