Lewis Hamilton continuera avec le casque arc-en-ciel en Arabie saoudite

Lewis Hamilton portera son casque collectif LGBTQ+ pour le Grand Prix d’Arabie saoudite et peut-être aussi pour le GP d’Abou Dhabi.

Hamilton a présenté le design pour la première fois lors du tout premier Grand Prix du Qatar de Formule 1, qui incorporait le drapeau qui représente le collectif LGBTQ +, un message aux lois du pays qui entrent en conflit avec cette partie de la société.

Il en va de même pour la prochaine nouvelle destination de la Formule 1, à savoir l’Arabie saoudite, et la dernière étape de la saison 2021 à Abu Dhabi, où la Formule 1 court depuis 2009.

Et ainsi, Hamilton continuera à envoyer son message en enfilant ce même casque pour le prochain Grand Prix d’Arabie saoudite.

« Je porterai ce même casque pour les deux qui restent, ou du moins pour le prochain », a-t-il déclaré à Autosport, cité par Motorsport.com.

« Je n’ai peur d’aucun commentaire ni de quoi que ce soit de négatif. Dans le passé, je disais « nous sommes ensemble » et « l’amour est l’amour », et il est important pour moi de représenter cette communauté ici, où il y a beaucoup de situations qui ne sont pas parfaites et nous devons nous améliorer.

« J’aimerais savoir ce qui se passe ici et ce qu’ils font pour aider le collectif LGBTQ+, je veux l’entendre. »

La décision de la Formule 1 d’ajouter le Qatar et l’Arabie saoudite au calendrier, marquant le début des contrats à long terme, s’est avérée controversée car en plus des problèmes liés au collectif LGBTQ+, il y avait également de grandes inquiétudes concernant les dossiers des droits de l’homme pour les deux pays.

En réponse, Stefano Domenicali, PDG de la Formule 1, a déclaré que le sport allait dans ces pays dans le but d’inspirer le changement, et que les arrêter aurait en fait risqué de créer un impact négatif.

L’Arabie saoudite a accueilli plusieurs événements sportifs majeurs ces derniers temps, tandis que le Qatar accueillera la Coupe du monde de football 2022. Hamilton a donc déclaré aux journalistes qu’il était important pour les organisations sportives et la Formule 1 de signaler les problèmes dans ces pays lors de leur visite.

« Je pense que lorsque ces sports vont dans des endroits comme celui-là, ils ont le devoir de sensibiliser à ces problèmes », a déclaré le septuple champion du monde.

« Ces pays ont besoin que les médias parlent de ces choses, l’égalité des droits est un problème sérieux. »