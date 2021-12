Lewis Hamilton contre Max Verstappen, le plus gros boeuf de F1, a expliqué

Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour prêter attention à la Formule 1 que ce week-end. La saison 2021 se termine dimanche avec le Grand Prix d’Abou Dhabi, et la quantité de drames entourant l’événement est sans précédent.

Les deux meilleurs pilotes du monde, Lewis Hamilton et Max Verstappen, sont à égalité avec 369,5 points. Hamilton est en lice pour son 8e championnat du monde, rompant son égalité avec Michael Schumacher et devenant le plus grand sans précédent de tous les temps. Verstappen, perpétuellement sur le podium, mais toujours finaliste, tente désespérément de décrocher son premier titre.

Cela seul serait assez dramatique pour se brancher, mais il y a une couche supplémentaire pour clôturer 2021: Hamilton et Verstappen se détestent. Leur bœuf est bien connu, les membres de la famille s’impliquent, les ordures coulent à flot et tout ce qu’il faut pour conduire. C’est la F1 à son meilleur. Alors, qu’est-ce qui a causé tant de mauvaise volonté, et que se passe-t-il ensuite ?

Nous regardons le présent et l’avenir de la course

Une grande partie de ce qui rend cette rivalité formidable vient de ce que représentent Hamilton et Verstappen.

Débutant en 2007, Lewis Hamilton est devenu le premier pilote britannique depuis Damon Hill en 1996 à remporter un championnat de F1. Depuis son arrivée sur les lieux, il est devenu très clair que nous voyions quelque chose de spécial. Hamilton a remporté son premier championnat lors de sa deuxième saison, depuis lors, il en a ajouté cinq autres. Personne n’a été aussi bon que Hamilton depuis ses débuts il y a 14 ans, et il n’y a aucun signe qu’il s’arrête.

Hamilton est un iconoclaste. Une personnalité plus grande que nature dans un sport qui loue et vénère si souvent les réservés. Traditionnellement, les plus grandes personnalités du sport ne sont pas ses meilleurs pilotes, avec des gars comme Schumacher et Sebastian Vettel étant deux des plus grands de tous les temps, mais honnêtement, des gars ennuyeux. Ce n’est pas censé être une insulte, c’est juste que le monde de la Formule 1 récompense souvent les tacticiens exigeants et conservateurs plutôt que les impétueux.

Rien dans la carrière de Hamilton ne reflète cela. Même après 14 ans, il conduit toujours avec une puce sur l’épaule et une personnalité intransigeante. Hamilton remportera une course un dimanche, puis la jetset pour lancer une ligne de vêtements, avant de passer au prochain Grand Prix. Il est impossible de croire qu’un pilote avec son CV puisse être « sous-estimé », mais il y a un argument à faire valoir que la personnalité de Hamilton, associée à un racisme indéniable dans certains cercles de F1, a conduit au mépris de certains fans.

Max Verstappen est un pilote qui est l’idéal platonique de ce qu’un fan de la vieille école apprécie. Débutant en 2015 en tant que plus jeune pilote de l’histoire, ses compétences sont immédiatement devenues évidentes au volant de STR avant de passer à Red Bull, où il court aujourd’hui. Immédiatement après avoir changé de constructeur, Verstappen a obtenu des résultats en remportant sa première course en 2016.

Verstappen a terminé 5e en 2016, et a depuis suivi avec des 3e places aux championnats 2019 et 2020, mais a vraiment éclaté cette saison où il est maintenant à égalité pour la 1re place avec Hamilton. En cas d’égalité, il gagnera au bris d’égalité, ce qui fera perdre cette saison.

Fils de l’ancien pilote de F1 Jos Verstappen, Max est l’avenir du sport. À 24 ans, la question est de savoir quand, pas s’il reprendra le flambeau d’Hamilton. Verstappen est félicité pour son approche analytique de la course, sa personnalité réservée et pour avoir fait les choses «de la bonne manière», qui sert souvent de sifflet pour montrer en quoi il n’est pas Lewis Hamilton. Cependant, cette présentation est souvent injuste, Verstappen étant un pilote agressif qui ne cherche pas à se faire des amis sur la piste.

Cela a transformé le championnat de F1 2021 en un affrontement complet, l’icône plus âgée cherchant à écrire l’histoire et le jeune prodige essayant de s’affirmer. Cela a naturellement conduit à des frictions, et bien que le couple se soit affronté au cours des six dernières années, les choses ont débordé et il y a du sang-froid.

Pourquoi Hamilton et Verstappen ne s’aiment-ils pas ?

Cela semble être une réponse simple, mais c’est vrai : ils se sont écrasés l’un contre l’autre.

Il ne s’agit pas tant des collisions entre les pilotes que de la réaction après coup. Les va-et-vient des épaves ont commencé à Silverstone lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, lorsque Hamilton est entré en collision avec Verstappen tout en essayant de l’empêcher d’obtenir un avantage extérieur.

Cela a rendu Red Bull furieux, qui pensait que Hamilton aurait dû recevoir plus de 10 secondes de pénalité. Hamilton s’est hérissé dans les médias qu’il avait évité les collisions avec Verstappen « une fois de trop » et qu’il n’allait pas le laisser s’en tirer.

Le drame s’est intensifié dans le GP d’Italie lorsque cette fois Verstappen était en faute. En essayant de dépasser Hamilton dans la chicane du premier virage, Verstappen a heurté la voiture de Hamilton et s’est retrouvé au dessus du pilote Mercedes.

Photo de Peter Van Egmond/.

Un accident potentiellement horrible a conduit le couple à s’éloigner, les commissaires de course affirmant que l’épave était la faute de Verstappen et l’évaluant avec une pénalité.

Il n’y avait pas d’amour perdu entre les deux hommes après ces deux épaves, mais cela est passé à un tout autre niveau le week-end dernier au GP d’Arabie saoudite. Un autre accident entre les deux a donné lieu à un scénario tout à fait bizarre. Verstappen a fait sortir Hamilton de la piste et son équipe lui a rapidement demandé de laisser passer Hamilton, craignant d’être touché par une pénalité.

On ne sait pas ce que Hamilton croyait qui se passait, mais au lieu de dépasser Verstappen, il a foncé à l’arrière de sa voiture. Hamilton a blâmé Verstappen, Red Bull a déclaré qu’ils ne savaient pas pourquoi Hamilton n’avait pas simplement dépassé leur voiture – et l’enquête d’après-course a révélé que Verstappen avait appuyé sur ses freins juste à l’approche de Hamilton.

Photo de Lars Baron/.

Les deux pilotes allaient encore monter sur le podium, mais tout a maintenant débordé. Hamilton et Verstappen se détestaient et n’hésitaient pas à en discuter.

Comment s’est jouée la haine ?

Nous voyons deux approches différentes de ce bœuf correspondant à la personnalité des deux pilotes. Hamilton a abordé ses problèmes de front, affirmant que Verstappen conduit trop souvent trop fort et qu’il a l’impression que le jeune conducteur « ne pense pas que les règles s’appliquent à lui ». Dans le passé, il a qualifié Verstappen de «fou» et a été exaspéré par son agressivité sur la piste.

Pendant ce temps, Verstappen s’est appuyé sur les autres pour se battre à sa place. Au lieu de restreindre son regard sur Hamilton en particulier, il a critiqué la F1 dans son ensemble pour l’avoir pénalisé pour son rôle dans les épaves et avoir laissé le patron de Red Bull Christian Horner se hérisser de Hamilton dans les médias.

Même Jos Verstappen, le père de Max, s’en mêle.

Cela a également aidé que le calendrier final de la saison de F1 ait été brutal. Avec cinq courses en six semaines, il n’y a pas eu de temps d’arrêt pour laisser cette situation se calmer, et maintenant Hamilton et Verstappen cherchent des raisons de se critiquer.

Les choses seront réglées dimanche… pour l’instant

Le point culminant de la saison de Formule 1 à Abu Dhabi équivaut à un combat de gros prix. Hamilton et Verstappen finiront 1er et 2e cette saison, c’est juste une question de savoir qui finira où.

Oubliez de limiter cela aux sports mécaniques, c’est maintenant la rivalité la plus animée et la plus dramatique de tous les sports et tout est laissé à la course. C’est la définition de la programmation à ne pas manquer, et il n’y a aucune chance que le GP de dimanche soit ennuyeux.

Le GP d’Au Dhabi sera diffusé en direct le dimanche 12 décembre à 8 h HE sur ESPN2.