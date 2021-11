Lewis Hamilton contre Max Verstappen montre à quel point la rivalité est nécessaire en Formule 1

Après trois saisons de docuseries Drive to Survive de Netflix, Max Verstappen en a vu plus qu’assez.

L’impact de l’outil marketing le plus important de la Formule 1 a été tangible lors du récent Grand Prix des États-Unis sur le Circuit des Amériques, où 140 000 personnes ont assisté à la dernière bataille entre Verstappen et Lewis Hamilton pour le titre 2021.

Un peu plus de cinq ans après l’arrivée de Liberty Media sur la scène avec toutes ses cloches et ses sifflets, le week-end d’Austin a eu l’impression d’être un moment marquant pour la F1 en Amérique en tant que sport dynamique et sûr de lui – les pieds de son propriétaire maintenant fermement sous la table – est arrivé en ville et a livré un événement passionnant.

Mais Verstappen n’a jamais été du genre à suivre la ligne du parti et, avant de remporter sa huitième victoire de l’année au Texas, le leader du Championnat du monde a exprimé son mécontentement face au modus operandi de Netflix, révélant qu’il avait refusé de participer à la prochaine série qui devait sortir. Le printemps prochain.

« Je comprends que cela doit être fait pour augmenter la popularité en Amérique », a déclaré Verstappen. « Mais de mon côté en tant que pilote, je n’aime pas en faire partie.

« Ils ont truqué quelques rivalités qui n’existent pas vraiment. J’ai donc décidé de ne pas en faire partie et je n’ai plus donné d’interviews après cela parce qu’alors il n’y a rien que vous puissiez montrer.

«Je ne suis pas vraiment une personne du genre spectacle dramatique, je veux juste que des faits et des choses réelles se produisent. Le problème, c’est qu’ils vous positionneront toujours comme ils le souhaitent, donc quoi que vous disiez, ils essaieront de vous faire paraître imprudent ou essayer de vous faire… tout ce qui correspond à l’histoire de la série.

La position de Verstappen, bien que décevante pour ceux qui souhaitent avoir un aperçu des coulisses de son premier défi pour le titre, a été applaudie par certains fans inconditionnels frustrés par le cadrage fabriqué de la relation entre les coéquipiers de McLaren Carlos Sainz et Lando Norris en 2020.

Certains pourraient dire, pendant ce temps, que Drive to Survive n’a jamais été fait pour eux de toute façon, que plutôt que de se substituer à une revue de saison traditionnelle, il a toujours été destiné à être une introduction dramatique aux humains sous les casques, une scène pour leurs histoires individuelles et des personnalités pour briller.

Quel que soit votre camp, le grand débat Netflix, dans le contexte de cette saison unique, n’a fait que cristalliser l’idée qu’aucun sport n’est aussi tributaire de la rivalité que la Formule 1.

Ces dernières années, avec Hamilton marchant de titre en titre avec peu de résistance, les fans ont été gavés de force de faux bromances, de l’amour de Carlos-Lando à la fraternité entre les Britanniques en plein essor, Norris et George Russell, et leur idole du karting Alex Albon.

Le premier est tombé à son nadir nauséabond en décembre dernier, lorsque McLaren a publié une vidéo YouTube pathétique demandant à leurs « amis » chez Ferrari de « prendre soin » de Sainz alors qu’il échangeait Woking contre Maranello (vous ne pouviez pas imaginer Ron Dennis signer un contrat similaire message lorsque Kimi Raikkonen a fait le même geste fin 2006…).

De tels actes, dans un climat de bienveillance d’entreprise, font sans aucun doute des merveilles pour la pénétration des réseaux sociaux des équipes et des pilotes – mais pour la F1 elle-même ? Une absence de frictions entre les protagonistes ne peut être que mauvaise pour les affaires.

Faut-il s’étonner, alors, que Netflix – avec relativement peu de choses avec lesquelles travailler en ce qui concerne Sainz et Norris – ait saisi l’opportunité d’employer une licence artistique et de l’utiliser ?

« Celui qui est devant va absolument essayer de faire comme dans les années Senna-Prost. » Toto Wolff pense que si le titre est en jeu à Abu Dhabi, l’un de Lewis ou Max peut percuter l’autre si cela signifie sécuriser le titre.https://t.co/Exg1GXllXf #F1 pic.twitter.com/TkXa9YHlEb – PlanetF1 (@Planet_F1) 1er novembre 2021

Il y aura bien sûr ceux qui s’émerveilleront de la maturité de ces beaux jeunes hommes, dont l’intelligence émotionnelle a jusqu’à présent empêché l’agitation de la concurrence creusant un gouffre entre eux et leur a permis de partager l’expérience d’être des superstars du 21e siècle. .

Mais est-ce que cette complicité est ce que nous, en tant qu’observateurs et spectateurs, voulons vraiment de nos pilotes de Formule 1 ? Ne devrait-il pas exister une tension sous-jacente sinon tacite entre eux tous et un désir naturel de garder une distance concurrentielle ?

Après tout, les personnages les plus captivants de l’histoire du sport ont été complexes et contradictoires. Ils ont été déterminés et égoïstes, parfois jusqu’à la paranoïa. Ils ont volé tout en restant souvent imparfaits.

C’est là que se trouve la vraie joie de 2021, et la bataille entre Verstappen et Hamilton.

Peut-être que la plus grande qualité de ce combat pour le titre, la raison pour laquelle il est si convaincant, est qu’il est si diaboliquement et rassurant à l’ancienne.

Hamilton, arrivé en F1 dès 2007, est détaché de la gentillesse de la nouvelle ère, reste seul lors des défilés de pilotes d’avant course et a la mentalité – demandez à Nico Rosberg – qu’une fois que quelqu’un devient un ennemi, il ne peut jamais être son ami.

Verstappen est légèrement plus en phase avec ses pairs, mais en tant que diplômé de l’école des coups durs de Jos – le bénéficiaire des leçons apprises de la propre carrière de son père – adopte une approche sans préjugés et, en tant que tel, n’admettrait pas une faiblesse. même si cela le regardait en face.

Ils sont si différents, sur et hors piste, et pourtant si semblables.

Leurs équipes respectives sont convaincues qu’elles ne peuvent rien faire de mal, ce qui a été mieux mis en évidence lorsque la collision entre Verstappen et Hamilton lors du GP de Grande-Bretagne – le moment où la force irrésistible a rencontré l’objet immobile – a été suivie d’un point de doigt entre Mercedes et Red. Taureau.

Le commentaire le plus déconcertant à la suite de Silverstone, cependant, n’est pas venu du conseiller Red Bull Helmut Marko – qui a appelé à l’interdiction d’Hamilton pour une course – mais du spécialiste de Sky Sports Karun Chandhok, qui s’est demandé à haute voix si les autorités du sport devraient intervenir pour calmer tensions entre les deux parties.

C’était comme si les gens de la F1 avaient baigné dans la fadeur depuis si longtemps que l’allumage soudain et violent de Verstappen contre Hamilton à Copse avait été un choc culturel, qu’ils avaient oublié que c’était ce que la F1 à son meilleur était censée ressembler et sonner Comme.

Tout au long de l’ère hybride, il y a eu une grande ruée pour déclarer chaque saison la meilleure à ce jour.

Pourtant, alors que chaque campagne a ses moments et, par exemple, le nombre de vainqueurs de course par an a augmenté, la F1 avait sans aucun doute manqué quelque chose depuis que Rosberg a pris sa retraite fin 2016 et a emporté avec lui la curiosité qui accompagnait sa relation aigrie avec Hamilton. .

Il a finalement trouvé ce qu’il cherchait et plus encore en 2021, avec Hamilton et Verstappen se combinant pour livrer une rivalité pour les âges, aussi électrisante que n’importe laquelle d’avoir été avant et à savourer par tous ceux qui ont la course automobile dans leurs os.

Sans cette intensité dans l’air, la F1 est en sommeil. Il existe simplement.

À l’heure actuelle? Il se sent très vivant.