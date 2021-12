Lewis Hamilton contre Valtteri Bottas · .

Valtteri Bottas est entré dans la saison 2021 avec des rumeurs selon lesquelles cela pourrait être sa dernière année dans une Mercedes.

Après que George Russell ait tant impressionné lors de son apparition unique au Grand Prix de Sakhir fin 2020, Bottas était sous pression pour produire sa meilleure saison Mercedes jusqu’à présent en 2021 – mais cela s’est finalement avéré sa pire.

Mais au cours de l’année, Lewis Hamilton a donné à Bottas sans doute son coup le plus lourd en 2021 sur les cinq saisons que la paire a passées en tant que coéquipiers de Mercedes ensemble. Il n’était donc pas surprenant que bien avant la fin, il ait été annoncé que Russell serait promu de Williams pour rejoindre Hamilton pour 2022.

Qu’il s’agisse des qualifications devant Hamilton (22,73 %), des classements en tête (17,65 %), du partage des points (35,82 %) ou des tours de course passés devant (15,64 %), cette saison a été la moins réussie de Bottas par rapport à son coéquipier de chaque métrique. Ce serait également la seule saison au cours de laquelle la paire n’a pas réussi à enregistrer un seul doublé ensemble.

Alors que Hamilton a ouvert la saison avec des duels consécutifs avec Max Verstappen en tête du peloton, le gros accident de Bottas avec Russell lors de la deuxième course de l’année à Imola a laissé beaucoup de gens se demander pourquoi la Mercedes avait couru contre une Williams. – une voiture devant laquelle il aurait dû être confortablement en avance.

Bottas a récupéré pour prendre la pole au Portugal avant de terminer troisième de la course. Il a ensuite subi une cruelle chance à Monaco. Lors d’un week-end où il a confortablement surclassé son coéquipier et courait quatre places devant lui, deuxième derrière Verstappen, une atroce défaillance d’écrou de roue dans les stands a mis fin trop tôt à sa meilleure course de l’année.

Après la pole au Mexique, Bottas a été filé au premier tour. Hormis l’erreur de « magie des freins » de Hamilton au redémarrage en Azerbaïdjan, il a terminé devant Bottas dans toutes les courses restantes à deux exceptions près. Il s’agissait du Grand Prix d’Autriche – où les dommages causés par les bordures l’ont fait disparaître – et le Grand Prix de Turquie, où Bottas a remporté sa seule victoire de la saison après que Hamilton a été frappé d’une pénalité de dix places sur la grille de l’unité de puissance.

Il y a eu des moments où Bottas a joué un rôle utile pour Hamilton dans son combat avec Verstappen, et parfois cela a peut-être inhibé son score. Il convient également de souligner qu’il a terminé l’année beaucoup plus près de son coéquipier dans les points que Sergio Perez.

Mais le résultat probablement le plus décevant pour Bottas a été lors de la ronde finale à Abu Dhabi, où il s’est avéré un non-facteur complet dans le choix du titre. Alors que Perez a joué un rôle essentiel en obstruant Hamilton en faveur de Verstappen, Bottas a reculé au départ avec un moteur sous-alimenté et a eu du mal à progresser dans la course – franchissant finalement la ligne d’arrivée sixième après avoir perdu deux places lors du redémarrage controversé du dernier tour.

Les efforts de Bottas ont tout de même assuré un cinquième championnat des constructeurs à Mercedes lors de sa cinquième et dernière année avec l’équipe. Après avoir perdu le championnat du monde contre Verstappen cette saison, Mercedes espère que Russell pourra se battre contre Red Bull en 2022 plus souvent que Bottas n’a réussi à le faire cette saison.

Lewis Hamilton contre Valtteri Bottas : statistiques clés

Lewis Hamilton vs Valtteri Bottas: Qui a terminé devant à chaque tour

Lewis Hamilton vs Valtteri Bottas : écart de qualification

Temps basés sur la dernière manche de qualification de chaque week-end de course au cours de laquelle les deux pilotes ont établi un temps. Un négatif indique que Lewis Hamilton était plus rapide, un positif signifie que Valtteri Bottas était plus rapide

