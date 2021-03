Lewis Hamilton craignait le double de son déficit face à Red Bull

Lewis Hamilton a admis qu’il était soulagé d’être près de quatre dixièmes devant Max Verstappen lors des qualifications du Grand Prix de Bahreïn – car il pensait que la marge pourrait être «double».

Toutes les conclusions des tests de pré-saison selon lesquelles Red Bull était plus rapide que Mercedes au début de cette campagne 2021 ont été confirmées lorsque Verstappen a confortablement pris la pole position pour la course d’ouverture.

Mais Mercedes, sept fois champion du monde consécutif, a montré qu’ils seraient bel et bien dans le combat alors que Hamilton et Valtteri Bottas se qualifiaient deuxième et troisième – le nouveau garçon de Red Bull, Sergio Perez, ne se qualifiant même pas en Q3.

Encore une fois, comme tout au long de l’année dernière, Verstappen affrontera le duo Mercedes à lui seul, du moins au début de la course.

Cependant, le Néerlandais sera en pole position et c’est exactement ce à quoi Hamilton s’attendait – en effet, il a été surpris d’être aussi compétitif sur le temps au tour par rapport à ce qu’il avait prévu.

«C’est définitivement plus proche que ce à quoi nous nous attendions», a déclaré le Britannique, qui vise un huitième titre mondial des pilotes consécutif cette année, cité par Motorsport Week. «Je pense que c’est un très bon pas en avant pour nous pour ce week-end.

«Je pense que nous pensions que ce serait le double de l’écart que vous voyez aujourd’hui et c’est donc dû au travail vraiment fantastique des hommes et des femmes de l’usine.»

Hamilton s’attend à ce que Verstappen maintienne une vitesse supérieure dans les spécifications de course.

«Je pense qu’ils ont le rythme et avec l’écart qu’ils avaient aujourd’hui, ils le portent généralement dans la course», a-t-il déclaré.

«Ils sont très forts en conditions de course. J’aimerais penser que nous pouvons clore cela un peu, mais je pense qu’ils ont encore au moins deux dixièmes en main.

«Nous savions dès le premier jour sur la piste que le Red Bull était plus rapide que nous et nous savions que nous avions une bataille difficile à gravir, donc je suis juste fier des efforts de tout le monde.

Bottas a révélé qu’il avait été quelque peu compromis en ne disposant pas d’un jeu de pneus supplémentaire pour Q3 par rapport à Verstappen et Hamilton.

«Le principal pour moi était que je n’avais qu’un seul nouveau jeu de pneus pour Q3 et Lewis et Max en avaient deux, alors vous pouvez toujours gagner un peu plus de régularité, mais c’est parce que la première manche en Q1 n’était pas assez bonne, »Dit le Finlandais.

«Mais tout le week-end, je me suis vraiment concentré sur le rythme de la course, c’est le sujet principal de tout le week-end.

«Cela a été le plus gros problème pour moi ici dans le passé, donc une plus grande concentration sur le rythme de course et j’espère que ce sera le cas demain que cela aide.»

