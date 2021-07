Lewis Hamilton craint que les améliorations du Grand Prix de Grande-Bretagne ne suffisent pas

Lewis Hamilton soupçonne que le dernier package de mise à niveau prévu par Mercedes pour la W12 ne sera pas suffisant pour combler son déficit par rapport à Red Bull.

Mercedes prend encore plus de retard dans les deux championnats du monde, Red Bull ayant désormais 44 points d’avance chez les constructeurs, tandis que Max Verstappen a 32 points d’avance sur Hamilton chez les pilotes après avoir remporté quatre des cinq derniers grands prix.

Les perspectives ne sont pas particulièrement brillantes pour les sept fois champions du monde consécutifs, étant donné qu’ils ont déclaré qu’ils accordaient la priorité à la création de la voiture de l’année prochaine pour le nouveau règlement alors que Red Bull a d’autres développements en préparation cette saison.

Après une certaine confusion sur le nombre de mises à jour supplémentaires que Mercedes apporterait, leur directeur d’équipe, Toto Wolff, a confirmé lors du week-end du Grand Prix d’Autriche qu’il ne s’agirait que d’un package de plus – pour le GP de Grande-Bretagne à Silverstone la prochaine fois le 18 juillet.

En raison de la dominance de Verstappen lors de ses deux victoires confortables lors du doublé du Red Bull Ring, Hamilton craint que les améliorations que Mercedes puisse apporter à sa voiture ne soient insuffisantes pour reprendre l’élan vers eux.

“Nous avons un peu à venir, mais cela ne va pas réduire suffisamment l’écart”, a déclaré le septuple champion du monde aux journalistes. « Nous devons donc faire un peu plus de travail.

« Il est évident qu’il est [Verstappen] à peu près juste en croisière, donc je ne peux pas vraiment y faire grand-chose.

« Je prie pour un scénario différent lors de la prochaine course. Mais vous regardez leur voiture, c’est juste sur des rails.

Hamilton avait déclaré après s’être qualifié pour le Grand Prix d’Autriche qu’il prévoyait une “victoire de croisière facile” pour son rival pour le titre et il n’avait pas tort, sa propre course étant compromise par les dommages subis par le W12 lorsqu’il a roulé sur le trottoir au virage 10.

Le Britannique était loin deuxième à l’époque, mais les dommages l’ont laissé à court de rythme par rapport à son coéquipier Valtteri Bottas et à Lando Norris de McLaren, qui a terminé deuxième et troisième avec Hamilton quatrième.

Hamilton a ajouté après la course : “Nous sommes à des kilomètres d’eux [Red Bull] donc nous avons beaucoup de travail à faire. Nous avons besoin de tout le monde sur le pont, et je sais qu’il y en a déjà.

“Ils [Red Bull] ont apporté beaucoup d’améliorations clairement au cours des dernières courses et nous n’en avons apporté aucune. Il faut en apporter et trouver le plus de performances possible, sinon ce sera le résultat le plus souvent.

« J’ai dit avant la course qu’il serait très difficile de battre Max, bien sûr. Mais c’était évidemment décevant de perdre autant d’appuis à l’arrière de la voiture et de ne pas pouvoir conserver la deuxième place. Donc beaucoup de points perdus aujourd’hui.

