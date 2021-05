Lewis Hamilton critiqué pour ses commentaires “ prétentieux ”

Lewis Hamilton aurait dû prendre plus de responsabilités après le flop de Mercedes à Monaco plutôt que de faire des commentaires «prétentieux».

C’est le point de vue de l’ancien pilote de Formule 1 et promoteur du Grand Prix néerlandais Jan Lammers, qui a estimé que la septième place du champion du monde à Monte Carlo avait été nettement décevante, pas seulement la performance de l’équipe.

Même si le poleman Charles Leclerc n’a pas pu démarrer le Grand Prix de Monaco, Hamilton a quand même terminé dans la même position dans laquelle il s’était qualifié, ce qui semblait être dû à deux raisons – dépasser sur ce circuit était presque impossible et une stratégie ratée. décision d’appeler le Britannique au début pour les pneus durs.

En plus d’exprimer sa frustration face à la radio de l’équipe, Hamilton a ensuite déclaré que la performance avait été «vraiment, vraiment médiocre» tout le week-end de Mercedes – avec la course de Valtteri Bottas ruinée par un arrêt au stand bâclé au cours duquel une roue était restée coincée, le forçant à se retirer.

Mais Lammers, qui a participé à 23 courses de F1, la plupart en 1979 pour l’équipe Shadow, pensait que Hamilton aurait dû faire preuve de plus d’humilité plutôt que d’appeler l’équipe comme il l’a fait.

“Je pense que son comportement est assez incohérent”, a déclaré Lammers à RacingNews365.com. «Nous lui accordons tout le mérite quand il gagne, ou quand il prend la pole position.

«Les fans et les médias sont pleins d’éloges et lui donnent tous les applaudissements, mais quand les choses ne vont pas bien un week-end, il blâme son équipe. Ce n’est pas chic.

Lammers, 62 ans, vainqueur des 24 Heures du Mans et son équivalent Daytona à deux reprises, pense que Hamilton devrait analyser sa performance de samedi.

«Cela a mal tourné pour Hamilton en qualifications», a-t-il ajouté. «Il peut se plaindre de l’équipe et de la stratégie, etc., mais s’il avait conduit un peu mieux samedi, l’équipe n’aurait pas eu ce problème non plus.

«Donc, la suggestion qu’il n’aurait pas pu faire mieux lui-même était assez prétentieuse. C’était juste le mauvais commentaire et il n’a fait aucun fan.

Bien sûr, il convient de garder à l’esprit que Lammers a un compatriote qui se bat pour le championnat du monde de Hamilton, avec Max Verstappen maintenant quatre points d’avance dans la course au titre.

Et sans surprise, Lammers cite le «facteur Max» comme quelque chose qui exerce une pression sur le champion en titre.

«Jusqu’à présent, il [Hamilton] était exemplaire et à l’aise dans la compétition avec Max, mais on apprend à le connaître quand il passe un mauvais week-end », a déclaré Lammers.

«Il a eu un mauvais week-end, lui-même et l’équipe. S’il s’était juste mieux qualifié, l’équipe n’aurait pas été aussi à bout.

«Et le fait est qu’il a simplement laissé [Valtteri] Bottas le conduit à la ruine. Il critique l’équipe pour ses mauvaises décisions à la suite de sa propre mauvaise qualification. Je pense que c’est vraiment faux.

