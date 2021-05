Lewis Hamilton dans le top 10 des athlètes les mieux payés au monde de Forbes pour 2021

Sir Lewis Hamilton s’est classé huitième sur la liste Forbes des 10 athlètes les mieux payés au monde pour 2021, gagnant 82 millions de dollars (58,5 millions de livres sterling) sur et hors piste.

C’est la deuxième fois que Hamilton se classe dans le top 10, après avoir été dixième sur la liste en 2017, gagnant 46 millions de dollars (32,8 millions de livres sterling) cette année-là.

Les salaires du septuple champion du monde chez Mercedes sont complétés par des parrainages personnels de plusieurs partenaires de l’équipe, Hamilton investissant également dans de nouveaux projets en dehors de la Formule 1.

En concurrence directe avec les anciens coéquipiers Jenson Button et Nico Rosberg, Hamilton a également lancé sa propre équipe dans la nouvelle série Extreme E – appelée X44.

La liste voit quatre athlètes gagner plus de 100 millions de dollars (71 millions de livres sterling) en un an pour la première fois. Conor McGregor, des arts martiaux mixtes, est en tête du classement avec un salaire de 180 millions de dollars (128 millions de livres sterling), dont la grande majorité provient d’entreprises commerciales loin de ses exploits sportifs, vendant sa participation majoritaire dans la marque de whisky Proper No. 150 millions de dollars (107 millions de livres sterling).

Les footballeurs Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont arrivés respectivement deuxième et troisième, avec des joueurs comme Roger Federer, Neymar et le football américain Tom Brady faisant également partie du top 10.

Découvrez toutes les dernières marchandises Lewis Hamilton sur la boutique officielle de Formule 1

À propos des gains et de la place de Hamilton dans la liste, Forbes a déclaré: «Ses 11 victoires en course la saison dernière lui ont valu de bons paiements de bonus pour aller avec une écurie de soutien qui comprend Tommy Hilfiger, Monster Energy et Puma. Il lance également une équipe sur la série de courses Extreme E. »

En dehors de la piste, Hamilton a utilisé sa plate-forme pour créer de nouvelles opportunités pour les gens avec la création de la Commission Hamilton en 2020, qui est un partenariat avec la Royal Academy of Engineering pour améliorer la représentation des Noirs dans le sport automobile et les STEM. [science, technology, engineering and maths] carrières.

Parallèlement à cela, il a été une voix clé dans la campagne Black Lives Matter et Hamilton a travaillé en étroite collaboration avec Mercedes pour concevoir leur livrée noire antiraciste en 2020, que l’équipe a conservée cette année.

Cliquez ici pour voir la liste complète des 10 meilleurs et plus encore de la zone sociale de Planet Sport.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!