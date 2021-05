Lewis Hamilton décrit son erreur “ idiote ” au Portugal

Sir Lewis Hamilton s’est dit qu’il était un «idiot» pour avoir donné à Max Verstappen la chance de le dépasser à la reprise du Grand Prix du Portugal.

La course a été neutralisée après que Kimi Raikkonen se soit cassé l’aileron avant en coupant l’arrière de la voiture de son coéquipier Alfa Romeo Antonio Giovinazzi sur les stands au départ du deuxième tour.

Lorsque la voiture de sécurité a quitté la piste et que le leader Valtteri Bottas s’est enfui, Verstappen a pris la course sur Hamilton dans le virage 1 et a dépassé la Mercedes pour la deuxième place.

En fin de compte, cela n’avait pas d’importance car le septuple champion du monde a dépassé le Red Bull et aussi Bottas pour remporter sa 97e victoire en F1 – mais il se battait toujours pour ce qu’il considérait comme une erreur contre le pilote qui s’attendait à le défier pour le Titre des pilotes.

«C’était intéressant parce que je me concentrais naturellement sur Valtteri, et littéralement juste pendant une fraction de seconde, j’ai regardé dans mes rétroviseurs pour voir où était Max et dans cette fraction de seconde c’est là que Valtteri est allé», a déclaré Hamilton aux journalistes.

«Ce n’était donc pas génial, puis j’étais à la remorque de Valtteri et Max était sur le point de se retirer et je me suis retiré et lui ai donné la remorque de Valtteri, et j’étais comme ‘vous idiot’ pour moi-même.

Découvrez toutes les dernières marchandises Lewis Hamilton sur la boutique officielle de Formule 1

Bien que Verstappen, qui a terminé deuxième, a déclaré qu’il n’avait pas apprécié la conduite du week-end sur le circuit de Portimao parce que le tarmac offrait peu d’adhérence, Hamilton a fait l’éloge du tracé des montagnes russes où il a également remporté l’année dernière.

«Quelle belle piste», a déclaré le Britannique de 36 ans. «Cela nous a vraiment permis de nous battre étroitement lors de ce premier relais et je pense que c’est ce que les fans veulent, et ce que je veux, du point de vue de la course.

“Cette piste est vraiment géniale parce que vous pouvez avoir certaines lignes différentes dans certains virages, un peu comme Austin, donc c’était vraiment génial.”

Hamilton a fini par reculer par rapport à ses plaintes initiales du week-end selon lesquelles Pirelli avait été trop conservateur avec ses choix de pneus – les trois composés les plus difficiles, C1, 2 et 3.

«Sur cette piste, il n’y a pas énormément d’adhérence», a-t-il déclaré. «Vous avez les composés les plus durs, mais cela signifie qu’ils peuvent parcourir la distance de course et qu’il n’y a pas beaucoup d’usure.

«Donc, vous pouvez pousser chaque tour et je pense que c’est génial, car il y a des courses auxquelles nous avons participé dans le passé où nous devons faire beaucoup de lift-and-coast, ralentir pour que le pneu puisse tenir la distance.

«Je pense donc que c’était le bon pneu pour le week-end.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook