Lewis Hamilton « déçu par le sport » dans la « honte » de la FIA

Le frère cadet de Lewis Hamilton, Nicholas, pense que la FIA était une « honte » et « a enfreint ses propres règles » à Abu Dhabi dimanche.

Nicholas, lui-même pilote du championnat britannique des voitures de tourisme, a été naturellement indigné par la façon dont son frère s’est vu refuser un huitième titre de champion du monde, un record.

Le débat a éclaté après qu’une voiture de sécurité tardive ait groupé le peloton, avec Hamilton en tête de Max Verstappen – qui était allé chercher des pneus neufs.

Les voitures sélectionnées ont été autorisées à dépasser la voiture de sécurité, qui a éliminé tous les pilotes entre les deux prétendants au titre et a organisé une confrontation au dernier tour, qui s’est transformée en l’un des points culminants les plus spectaculaires d’une saison que le sport ait jamais connue.

Le pilote Red Bull a dépassé son rival Mercedes sur son caoutchouc plus frais et est devenu champion du monde pour la première fois, dans des circonstances controversées qui ont conduit à des critiques du directeur de course Michael Masi au lendemain de la course – ce qui a mis en colère le jeune frère de Hamilton.

Un moment émouvant alors que Max et Jos Verstappen sont félicités par le père de Lewis Hamilton, Anthony 👊#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/5n2uaLrfr2 – Formule 1 (@F1) 12 décembre 2021

« LE VRAI CHAMPION ! » Nicholas a écrit sur son compte Instagram.

« La FIA a enfreint ses propres règles, ce qui est une honte pour l’ensemble de notre sport. Néanmoins, même s’ils ont été maltraités aujourd’hui, les Hamilton ont été humbles dans la défaite.

« Mon père, le gars qui nous a élevés, félicitant Max et son père Jos. Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent, mais le geste de mon père prouve que tous les sceptiques et les ennemis ont tort et montre qui nous sommes en tant que » Les Hamilton « .

« Prouver que les gens ont tort est dans notre ADN, ce que Lewis fait quotidiennement. Avec un professionnalisme et une décence absolus dans la défaite, même si nous savons tous qu’il a été déçu par le sport auquel il a tant donné.

« Félicitations à Max pour une saison aussi fantastique de sa part. »

Anthony Hamilton a reçu de nombreux éloges pour être allé féliciter Max et Jos Verstappen dans le paddock après la course, tandis que Lewis a été félicité pour la façon dont il a géré sa victoire au titre lors d’une fin de saison dramatique.

Mercedes a déposé deux recours contre la FIA pour sa gestion de la situation et a allégué qu’elle avait enfreint ses propres règles en ce qui concerne les voitures doublées dépassant la voiture de sécurité.

Ces protestations ont été rejetées dimanche soir par la FIA, ce qui a confirmé Verstappen en tant que champion du monde 2021.

Mercedes a cependant exprimé son intention de déposer une autre plainte contre les législateurs, qui porterait l’affaire devant la Cour d’appel internationale s’ils décidaient d’aller de l’avant.