Lewis Hamilton définit son format de week-end F1 idéal

Lewis Hamilton a défini ce qu’il considérerait comme sa structure idéale pour le week-end de Grand Prix après l’essai initial des qualifications de sprint.

Le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone a été désigné comme base de test pour le nouveau format, avec trois jours de compétition au lieu des deux habituels.

Le vendredi comprenait une séance d’essais libres de l’après-midi, puis l’habituelle heure de qualification dans un créneau du soir inconnu.

Le samedi comportait des essais libres vers l’heure du déjeuner, puis une « course » de qualification au sprint de 17 tours avec une grille basée sur les résultats des qualifications de la veille. L’ordre de qualification du sprint déterminait les positions de départ pour le grand prix principal de dimanche, prévu comme d’habitude.

Hamilton a été le plus rapide en qualifications, mais lorsque le sprint a commencé, il a été battu au départ par Max Verstappen et a terminé deuxième derrière son rival du Championnat du monde, ce qui signifie que le duo occupera à nouveau la première ligne pour le grand prix, mais dans l’ordre inverse.

Le pilote Mercedes avait été sceptique quant à la qualification du sprint dans la préparation du week-end, soupçonnant qu’il pourrait s’agir d’un “train”, et il avait en partie raison – la grande majorité de l’action qui s’est produite s’est produite plus loin sur le terrain.

Le Britannique de 36 ans a également longtemps préconisé des week-ends de course plus courts, n’étant pas un fan des jeudis lorsque des promenades sur piste et des engagements médiatiques ont lieu.

Silverstone, tu étais encore méga aujourd’hui. Nous voulons vous entendre à nouveau demain. ️ pic.twitter.com/YVzf9U0rvF – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 17 juillet 2021

Vous pouvez suivre toute l’action du tout nouveau week-end de course de sprint via F1 TV Pro ! Abonnez-vous ici pour l’expérience ultime de visionnage de la F1.

F1 TV Access, quant à lui, est disponible dans plus de 30 territoires et la liste complète des pays éligibles est disponible ici.

Maintenant, il a suggéré comment il planifierait tout, tout en accueillant prudemment le sprint – dont il n’était pas sûr qu’il ait rempli son objectif d’exciter la foule compacte capable de revenir à Silverstone pour la première fois depuis le début de la pandémie.

“Je pense que ça a été génial d’essayer quelque chose de nouveau, si je suis vraiment honnête”, a déclaré Hamilton à Sky F1.

« Je ne pense pas que la ‘course’ ait été particulièrement excitante après le premier tour, pour moi. Mais je pense qu’il y avait certainement des enseignements que nous pouvons tirer d’aujourd’hui.

« Nous devrions juste faire un long samedi et un long dimanche. Comme FP1, FP2 et qualifications un samedi, puis une course de sprint et une course le dimanche, si vous voulez faire une course de sprint.

« Il suffit de tout ranger – il y a eu tellement de temps perdu ces derniers jours. Aujourd’hui [Saturday] ça a été long et évidemment hier nous n’avons rien fait le matin.

“J’espère que cela signifie un peu moins de kilométrage et réduit nos émissions, alors c’est peut-être quelque chose que nous pouvons faire à l’avenir.”

Suivez-nous sur Twitter @Planète_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !