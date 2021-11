Lewis Hamilton dément les nouvelles rumeurs de pénalités moteur au GP du Mexique

Lewis Hamilton a démenti une rumeur selon laquelle il subirait une autre pénalité moteur au GP du Mexique, en disant simplement « non ».

Selon Rob Kamhues de Ziggo Sport, le pilote Mercedes prendra de nouvelles pièces de moteur à l’Autodromo Hermanos Rodríguez.

« J’entends d’une source très fiable que Hamilton va annoncer demain [Saturday] qu’il va encore remplacer un autre MGU-H et MGU-K », a déclaré Kamphues au Formula 1 Café pour Ziggo Sport.

Si la rumeur est vraie, ce serait son quatrième MGU-H et MGU-K.

Les règlements de la Formule 1 stipulent que les pilotes ne peuvent en utiliser que trois avant que les pénalités ne commencent à s’accumuler.

Hamilton n’a cependant pas tardé à abattre la rumeur.

Lorsqu’on lui a demandé si Mercedes avait monté ses moteurs en FP1, une séance au cours de laquelle Mercedes a pris le 1-2 avant que Red Bull ne frappe l’avant lors des deuxièmes essais de vendredi, car ils s’attendaient à des pénalités plus tard dans le week-end, il a déclaré dans le paddock : « Un peine? Non.

« Nous passons par nos modes pour pratiquer nos modes, mais nous n’avons aucune pénalité à venir. »

Hamilton a déjà subi une pénalité de moteur cette saison, touché par une chute de 10 places sur la grille du Grand Prix de Turquie après avoir mis un quatrième ICE dans son W12.

Contrairement aux « informations » d’Helmut Marko, Hamilton estime que c’est tout ce dont il aura besoin cette saison.

« Je pense que nos moteurs sont puissants et pour autant que je sache, nous espérons aller au bout », a-t-il déclaré avant le week-end du Grand Prix du Mexique.

« Cela ne va pas être un problème pour nous, espérons-le. »

Quant à son coéquipier Valtteri Bottas, le Finlandais a été le plus durement touché par les pénalités moteur.

Il en est déjà à son sixième moteur à combustion interne de la saison et espère avoir terminé.

« L’équipe a travaillé si dur sur cette affaire et je pense que nous devenons plus confiants sur ce qui se passe réellement et comment empêcher les choses », a déclaré Bottas selon GPFans.

« Je croise les doigts c’est tout pour les pénalités moteur pour moi mais évidemment nous verrons au fur et à mesure. »

Verstappen de Red Bull détenait l’avantage après les essais de vendredi à l’Autodromo Hermanos Rodríguez.

Le leader du championnat a réussi un temps de 1:17.301 pour terminer à plus de quatre dixièmes sur Bottas tandis que Lewis Hamilton était à un dixième de son coéquipier.

Le Finlandais concède que Mercedes doit trouver quelque chose avant les qualifications de samedi s’ils espèrent se battre pour la pole position.

« Il est encore temps de trouver car Red Bull a l’air rapide. Ils semblent plus rapides que nous en ce moment, et ils ont montré un rythme soutenu en pneus tendres sur un seul tour.

« Nous devons trouver plus de temps si nous voulons nous battre pour la pole. »