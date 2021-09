Lewis Hamilton déplore la “limitation des dégâts” de Max Verstappen

in

Lewis Hamilton a salué “l’énorme effort” de Red Bull en Russie, mais a été frustré après que Max Verstappen ait pu se rapprocher de lui.

Le pilote Mercedes a remporté une 100e victoire en carrière sans précédent en Formule 1 dans des circonstances dramatiques en Russie, s’étant frayé un chemin à travers le peloton pour se rapprocher de Lando Norris en tête.

Cependant, la météo a joué son rôle, car la pluie est tombée et l’équipe de Hamilton a choisi de l’échanger contre des pneus intermédiaires, ce qui l’a finalement aidé à remporter la course.

Cependant, Red Bull et Verstappen ont fait de même, et son rival au Championnat du Monde a réussi à devancer les autres pilotes qui gardaient à peine leurs voitures sur la route en pneus secs, pour prendre une improbable P2 après son départ dimanche dernier.

En conséquence, seuls deux points séparent les deux protagonistes du titre à la fin de la course, et le septuple champion du monde a déclaré que Red Bull serait difficile à battre pour le reste de la saison.

« Passer de la dernière à la seconde est un effort énorme. Les Red Bulls sont si rapides », a déclaré Hamilton à Sky Sports F1 après la course.

« Ils ont été les plus rapides presque toute l’année. Ils ont fait un excellent travail. Revenir dernier, avoir une pénalité, deux pénalités… peu importe, et revenir deuxième, c’est la limitation des méga dégâts.

« Nous devons voir ce que nous pouvons faire pour aller de l’avant. Ça va être difficile de les battre, mais nous allons tout donner. »

100 victoires en #F1 pour Lewis Hamilton ! pic.twitter.com/xbEzkPweQv – PlanetF1 (@Planet_F1) 26 septembre 2021

Lando Norris avait mené la majorité de la course dimanche, mais l’appel de Mercedes pour passer outre l’opinion de Hamilton et l’amener l’a aidé à remporter la victoire – et il a admis que c’était un sentiment « doux-amer » de voir McLaren rater la victoire.

“Lando a fait un travail tellement incroyable, il avait un rythme incroyable”, a déclaré Hamilton avant de monter sur le podium.

« Il fait un excellent travail pour McLaren, et c’est très doux-amer de voir mon ancienne équipe en tête, elle se débrouille si bien, évidemment, elle a remporté la dernière course, donc elle se débrouille fantastiquement propulsée par Mercedes. C’est bon de les revoir unis.

“L’équipe [Mercedes] J’ai passé un excellent appel à la fin, je ne voulais pas laisser Lando partir et bien sûr je ne savais pas quel temps il faisait, incroyablement reconnaissant à tous ces hommes et femmes qui sont ici et de retour à l’usine.

Avant de dépasser son jeune compatriote, Hamilton a admis qu’il avait du mal à essayer de dépasser la McLaren en tête. Il a été maintenu à distance de Norris, qui avait réussi à garder la Mercedes en charge hors de portée du DRS alors que la course se dirigeait vers les phases finales.

Avec Verstappen capable de capitaliser également, Hamilton a décrit la position finale du Red Bull comme un “résultat de rêve” pour eux.

Il a ajouté: “Il aurait été difficile de dépasser Lando, il avait un bon rythme, il a fait le tour le plus rapide, donc il aurait été difficile de dépasser à moins que nous n’attrapions du trafic ou quelque chose du genre, ou qu’il ait commis une erreur qu’il a n’a pas du tout fait.

« Puis la pluie est arrivée et c’était très opportuniste, et comme je l’ai dit, l’équipe a fait un travail incroyable.

« Sinon, je ne peux rien faire pour savoir qui est derrière moi, c’est un résultat de rêve pour Max, mais je suis reconnaissant pour les points.