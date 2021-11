Lewis Hamilton devance Max Verstappen avant les qualifications du GP de Sao Paulo

Lewis Hamilton a été le plus rapide lors des premiers et seuls essais avant les qualifications du Grand Prix de Sao Paulo – mais Mercedes et Red Bull ont eu des approches différentes de la séance.

Hamilton, qui a une pénalité moteur de cinq places à surmonter dimanche après l’installation d’un nouvel ICE sur sa voiture W12, était trois dixièmes plus rapide que son rival Max Verstappen. Cependant, Red Bull semblait plus concentré sur le rythme de course que Mercedes, où le rythme d’un tour était plus important.

Les données recueillies auprès d’AWS suggèrent que l’écart entre Hamilton et Verstappen était beaucoup plus étroit, à seulement 0,50 avant les qualifications.

Sergio Perez a complété le top trois avec Valtteri Bottas derrière en P4. Pierre Gasly, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Esteban Ocon, Fernando Alonso et Lance Stroll complètent le top 10.

Il y avait une importance encore plus grande accordée à une session FP1 fraîche et couverte, avec des pilotes et des équipes limités à seulement une heure d’essais avant d’être jetés directement dans les qualifications plus tard vendredi après-midi – la Formule 1 a terminé son troisième et dernier week-end de sprint de la saison 2021. .

Alors que les voitures prenaient la piste pour la première fois, la FIA a confirmé qu’un cinquième élément ICE serait installé sur la W12 de Lewis Hamilton, ce qui entraînera une chute de cinq places sur la grille du septuple champion du monde pour la course de dimanche.

Mais ce n’était pas le nouveau moteur qui causait des problèmes à Hamilton au début de la FP1, c’était plutôt la suspension avant. Lors des premières manches, Hamilton a demandé via la radio de l’équipe une « solution à trouver » alors qu’il sautillait et rebondissait sur le circuit d’Interlagos.

Il s’est retrouvé huit dixièmes derrière son rival pour le titre Verstappen, qui a établi la référence d’ouverture à 1:10,189, un mince 0,020s d’avance sur son coéquipier Red Bull Perez.

Alors que nous approchions de la mi-saison de la séance, Lance Stroll a signalé des taches de pluie tombant sur le circuit, gardant le paddock sur ses gardes avant les qualifications.

Même si les nuages ​​semblaient particulièrement sombres et menaçants, il était encore suffisamment sec pour que les conducteurs puissent continuer à rouler sur des pneus secs.

Verstappen est réapparu sur le composé de pneus tendres pour une simulation de qualification et a rapidement pris cinq dixièmes de son meilleur temps précédent au moment où il avait terminé le deuxième secteur.

Il a franchi la ligne d’arrivée avec un 1:09,417 à son actif, Perez étant toujours juste en deçà de la cible avec 0,075 seconde de retard.

Dans l’autre Mercedes, Bottas peinait à marquer le temps d’avance de Verstappen. Il a dû avorter sa première tentative dans un tour chaud et, à son deuxième, il se retrouvait déjà à deux dixièmes du premier secteur.

Le trafic dans le secteur intermédiaire n’a rien fait pour aider sa cause et il n’a pu réussir qu’un 1:09,857 pour s’asseoir à près de cinq dixièmes du rythme.

Avec 16 minutes de la session restante, Hamilton, avec un réglage de la suspension avant, a mis la pédale au métal pour sa tentative de simulation de qualification.

Il a presque égalé Verstappen dans le premier secteur, mais l’écart augmenterait lentement à trois dixièmes au moment où il franchissait la ligne d’arrivée. Cela a fourni une preuve supplémentaire que Red Bull était fermement celui à battre avant les qualifications du vendredi après-midi.

Bottas tenterait de le discréditer car il a étonnamment été le plus rapide dans le premier secteur lors de son dernier effort et, bien qu’il soit toujours incapable de renverser Verstappen, il est passé au-dessus de son coéquipier et à un dixième du rythme.

Hamilton irait ensuite le plus vite de tous dans le premier secteur, mais était légèrement plus lent au milieu après s’être un peu déformé au virage 4. Un remorquage pratique de Nikita Mazepin fournirait un coup de pouce juste avant la ligne d’arrivée et dûment mis Hamilton 0,069s d’avance sur Verstappen.

Red Bull, plutôt que d’émettre une réponse directe au temps de Hamilton, s’est plutôt concentré sur ses courses de simulation de course.

Hamilton a continué à se concentrer sur un rythme au tour et cela a porté ses fruits puisqu’il a creusé un écart de trois dixièmes sur Verstappen à trois minutes de la fin de la séance.

Feuille de temps FP1

Meilleurs temps sur pneus tendres sauf indication contraire

1 Lewis Hamilton Mercedes 1:09.050 31 tours

2 Max Verstappen Red Bull 0.367s 22

3 Sergio Perez Red Bull 0.442s 28

4 Valtteri Bottas Mercedes 0.517s 30

5 Pierre Gasly AlphaTauri 0.830s 32

6 Carlos Sainz Ferrari 1.074s 31

7 Charles Leclerc Ferrari 1.092 32

8 Esteban Ocon Alpine 1.095s 27 M

9 Fernando Alonso Alpin 1.151s 26 M

10 Lance Balade Aston Martin 1.302s 27

11 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 1.403s 33

12 Sebastian Vettel Aston Martin 1.363s 28

13 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 1.393s 31

14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 1.537s 31

15 Lando Norris McLaren 1.560s 27 M

16 Mick Schumacher Haas 1.835s 27

17 Nicholas Latifi Williams 1.852s 23

18 George Russell Williams 1.888s 24

19 Daniel Ricciardo McLaren 1.940 25

20 Nikita Mazepin Haas 2.292s