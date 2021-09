Lewis Hamilton devrait voir un “spécialiste” avant le GP de Russie

in

Lewis Hamilton dit qu’il devra probablement voir un spécialiste avant le Grand Prix de Russie après que la roue de Max Verstappen s’est heurtée à la tête à Monza.

Le Grand Prix d’Italie du Britannique a pris fin prématurément lorsqu’il a rencontré son rival pour le titre Verstappen au tour 26, les obligeant tous les deux à abandonner.

Après le contact, le Red Bull s’est retrouvé au sommet de la Mercedes, et alors que le halo le protégeait de toute blessure grave, Hamilton a été touché à la tête par une roue.

Il s’est plaint par la suite d’avoir des courbatures et des maux de tête, et il pense qu’il verra un médecin spécialiste à ce sujet avant la prochaine course, une fois de retour des États-Unis, où il a assisté au gala du MET.

« Sa roue arrière a atterri sur ma tête », a-t-il déclaré.

«Je pense que la roue arrière a atterri dessus, le Halo, et je pense que la partie la plus cambrée de l’intérieur du pneu a atterri sur ma tête.

« Je pense que je vais juste voyager ces prochains jours, mais j’aurai probablement besoin de voir un spécialiste juste pour m’assurer que je suis bon pour la prochaine course, parce que ça devient de plus en plus serré. Mais je vivrai.

C’est des jours comme aujourd’hui, je me rappelle à quel point j’ai de la chance. Il faut une milliseconde pour passer de la course à une situation très effrayante. Aujourd’hui, quelqu’un a dû regarder en bas, veiller sur moi ! #TeamLH : Je suis tellement reconnaissant pour chacun d’entre vous, vous êtes vraiment le meilleur. On se lève quand même ! pic.twitter.com/H2sGtXPKrr – Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 12 septembre 2021

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de la Formule 1

Immédiatement après l’impact, Hamilton a essayé, et a finalement échoué, de reculer sous la Red Bull et de revenir sur la piste.

En réfléchissant aux conséquences, il dit que même s’il a ressenti un peu de douleur, il ne l’a pas beaucoup remarqué au début et voulait juste continuer à courir.

“En regardant les images, cela s’est évidemment passé incroyablement vite”, a-t-il ajouté.

« Et dans la voiture, tout ce à quoi je pense, c’est de démarrer et de combien de positions je perds. Je suis toujours en mode course.

“C’est juste comme, ‘Comment puis-je recommencer?’, et je suis assis là avec un peu de douleur, mais juste comme, ‘Allez, allons-y’.

“Malheureusement, la voiture ne bougeait pas.”

Max Verstappen a été critiqué par beaucoup après l’accident pour ne pas avoir vérifié si son rival pour le titre allait bien, au lieu de passer directement devant, même Hamilton admettant qu’il en était surpris.

Le Hollandais s’est défendu cependant, disant qu’il savait que le conducteur de Mercedes allait bien alors qu’il essayait de faire reculer sa voiture.

Verdict PlanetF1