Lewis Hamilton discute de la croissance de Charles Leclerc en tant que «leader» de Ferrari

Lewis Hamilton a salué la manière dont Charles Leclerc est devenu un « leader » chez Ferrari.

Leclerc a été l’homme choisi pour être le visage des ambitions de Ferrari en Formule 1 pour les années 2020, s’affirmant rapidement contre son coéquipier senior Sebastian Vettel lorsqu’il a rejoint l’équipe en 2019 et a remporté deux courses cette année-là.

La saison suivante n’avait même pas commencé en raison de la pandémie lorsqu’il a été annoncé que Vettel quitterait Ferrari à la fin de cette campagne, Leclerc clairement choisi comme fer de lance et devant être rejoint par Carlos Sainz pour 2021.

Il s’est avéré que 2020 a été la pire année de la Scuderia depuis longtemps, terminant seulement sixième du championnat des constructeurs, mais ce trimestre, ils ont rebondi et rivalisent avec McLaren pour la troisième place.

Sainz s’est avéré être un soutien plus que capable pour Leclerc, contribuant jusqu’à présent à 122,5 des 250,5 points de l’équipe, mais c’est le coureur monégasque qui a récemment fait l’objet de propos encourageants de la part d’Hamilton.

« C’est formidable de voir comment Charles a grandi, il est devenu un leader dans une équipe phénoménale », a déclaré le septuple champion du monde aux journalistes.

« Bien sûr, ils ont eu une période difficile mais ils deviennent de plus en plus forts. Ils sont de nouveau plus rapides et grimpent dans le classement. Lentement, ils rattrapent les équipes de tête.

Hamilton est bien sûr impliqué dans une lutte titanesque pour le Championnat du monde avec un pilote de Max Verstappen qui, à 24 ans, n’a que 16 jours de plus que Leclerc.

Tout comme le Néerlandais s’est élevé à un niveau cette année où il semble tout à fait à l’aise d’être impliqué dans une bataille pour le titre classique, Hamilton s’attend à ce que Leclerc poursuive également sa progression.

« Il est encore si jeune, il fait un beau voyage et il a la classe pour grandir encore plus et devenir encore plus fort », a ajouté le pilote Mercedes de 36 ans.

« Au début de sa carrière, il a montré son potentiel. Son équipe ne fait que progresser et il grandit avec. J’attends avec impatience l’avenir où j’espère que nous courrons plus ensemble.