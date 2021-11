Lewis Hamilton disqualifié après une infraction au W12 DRS

Lewis Hamilton a été disqualifié des résultats des qualifications à Sao Paulo après que le volet DRS de sa W12 n’ait pas satisfait la FIA.

Hamilton a été le plus rapide lors des qualifications de vendredi pour le Grand Prix de Sao Paulo, le champion du monde en titre plaçant sa W12 en P1 pour les qualifications de sprint de samedi.

Cependant, peu de temps après le drapeau à damier agité en Q3, le délégué technique de la FIA, Jo Bauer, a envoyé une note aux commissaires de course disant qu’il pensait que l’aileron arrière de Hamilton n’était pas conforme au règlement.

La note de Bauer disait : « L’exigence de la distance minimale a été remplie. Mais l’exigence d’un maximum de 85 mm, lorsque le système DRS est déployé et testé conformément au TD/011-19, n’a pas été remplie. »

Selon l’article 3.6.3 du Règlement Technique de la F1, lorsque l’aile est en position fermée, l’écart entre les deux volets « doit être compris entre 10 mm et 15 mm ».

Cependant, lorsque le volet DRS est ouvert, la distance entre les éléments doit être « comprise entre 10 mm et 85 mm ». Tout ce qui est plus gros est illégal.

La FIA, à l’aide d’une sonde DRS spéciale, a examiné l’aile de Hamilton vendredi soir avant de convoquer une audience avec Mercedes qui a ensuite été ajournée jusqu’à samedi matin dans l’attente de plus de preuves.

La FIA inspectant l’aileron arrière de Lewis Hamilton vendredi au Brésil… pic.twitter.com/4pTgMrGopT – PlanetF1 (@Planet_F1) 13 novembre 2021

Lancer une clé dans les travaux était une autre audition, celle-ci dans Max Verstappen pour toucher l’aileron arrière de Hamilton dans des conditions de parc fermé.

Ce faisant, il a contrevenu à l’article 2.5.1 du Code Sportif International qui stipule : « A l’intérieur du Parc Fermé, seuls les officiels désignés peuvent entrer. Aucune opération, vérification, réglage ou réparation n’est autorisée sans l’autorisation des mêmes responsables ou par la réglementation applicable.

Il a également ouvert la porte à une éventuelle ligne de défense pour Mercedes. Verstappen a ensuite été condamné à une amende de 50 000 euros par les commissaires sportifs, qui étaient convaincus que les actions du Néerlandais n’avaient pas eu d’impact sur la structure de l’aileron arrière.

Reprenant samedi à 10h30 heure locale, une heure après l’audition de Verstappen, les commissaires de course ont déclaré que l’aileron arrière de Hamilton était en infraction avec le règlement, même si ce n’était pas intentionnel, et il a donc été retiré du classement des qualifications et prendra le départ. le sprint de la voie des stands.

Le rapport des commissaires sportifs disait : « Le Délégué Technique a signalé que la voiture 44 avait échoué au test conçu pour vérifier les exigences du dernier paragraphe de l’Art. 3.6.3 de la FIA Formule 1 2021

Règlement technique. Le contrôle est décrit dans la Directive Technique 011-19.

« En termes simples, il y a un écart entre les parties supérieure et inférieure de l’aileron arrière. Lorsque le DRS n’est pas activé, cet écart doit être compris entre 10 mm et 15 mm. La voiture a réussi cette partie du test.

« Lorsque le DRS est activé, ce qui soulève l’élément supérieur de l’aile dans une position plus plate, l’écart doit être compris entre 10 mm et 85 mm. L’écart maximum est mesuré, conformément au TD/011-19, en poussant une jauge de 85 mm contre l’écart avec une charge maximale de 10 N (dix newtons.)

« Si la jauge passe, c’est que la voiture a échoué au test. Dans ce cas, la jauge ne passerait pas au niveau de la section intérieure de l’aile, mais au niveau de la section extérieure de l’aile. Cette épreuve a été répétée quatre fois avec deux jauges différentes, une fois en présence des Commissaires Sportifs et des représentants du concurrent.

« Le concurrent [Mercedes] a affirmé que la conception est destinée à respecter la réglementation. Il était clair pour les commissaires que la déviation supplémentaire était due à un jeu supplémentaire soit dans l’actionneur DRS ou les pivots à l’extrémité, ou à une combinaison ou à un autre défaut du mécanisme, ou à un assemblage incorrect des pièces.

« Les commissaires ont entendu, de la part de l’équipe et de la FIA, que la même conception a été testée plusieurs fois au cours de la saison et uniformément adoptée. En outre, la FIA a examiné la conception de la zone

de la voiture en question et sont convaincus que la conception répond à l’esprit du règlement.

« Il ne fait donc aucun doute dans l’esprit des commissaires sportifs que l’échec du test indique une intention de dépasser la dimension maximale, que ce soit par action ou par conception.

« Le concurrent a également noté que l’article 3.6.3 du règlement indique une dimension maximale, qui est possible de mesurer sans appliquer de force ou de charge. Ce n’est qu’après l’application d’une force que la jauge est capable de passer.

« Il n’y avait aucun désaccord sur le fait que le test lui-même avait été effectué comme décrit dans le document TD/011-19. Les jauges ont été mesurées et les stewards ont été convaincus qu’elles étaient de la bonne dimension. Les

concurrent fait donc valoir que sa voiture était conforme au règlement en position statique et donc conforme au règlement.

« La FIA fait valoir que bien que non réglementaire, le TD, comme beaucoup d’autres, décrit la procédure du test afin que les concurrents puissent concevoir des voitures conformes à la réglementation. De plus, le TD indique que le test est conçu pour s’assurer que l’élément d’aile arrière ne dévie pas vers une ouverture plus grande que la valeur autorisée.

« Les commissaires sportifs sont d’avis que bien qu’un DT ne soit pas en soi un règlement, les DT sont acceptés comme la méthode sur laquelle les équipes peuvent s’appuyer et dans ce cas, le test qui a été effectué était conforme au DT et à ses objectifs légitimes. .

« Le concurrent a allégué que le fait que la voiture ait réussi le test dans la section centrale de l’aile est à la fois un facteur atténuant et montre qu’il n’y avait aucune intention d’enfreindre le règlement. Bien que les stewards acceptent que ce dernier point puisse être vrai, les stewards pensent que les sections qui ont échoué n’ont aucun rapport avec le fait que l’aile a échoué au test.

« Le concurrent a noté qu’il ne s’agit pas d’une violation systémique et qu’il s’agit en effet d’un cas unique. C’était plutôt quelque chose qui a mal tourné. Le concurrent a en outre noté qu’il aurait aimé avoir l’opportunité d’inspecter les pièces en vue d’avoir des explications pour les commissaires sportifs sur la manière dont le problème est survenu.

« Cependant, les commissaires sportifs acceptent fondamentalement l’explication du concurrent selon laquelle la cause de l’échec du test était quelque chose de « mal tourné » plutôt qu’une action délibérée. Les commissaires ont donc

a choisi de garder l’assemblage sous scellé et de préserver la preuve de la défaillance, plutôt que de modifier les pièces lors d’une inspection qui aurait impliqué une certaine manipulation des pièces et donc une certaine altération de la preuve.

« Le dernier point du concurrent concernant l’assemblage lui-même est qu’il est de pratique courante pour le Département Technique de la FIA de permettre aux équipes de résoudre les problèmes mineurs qu’elles rencontrent avec leurs voitures, même pendant les conditions de Parc Fermé de qualification.

« Si le concurrent avait reconnu ce problème lors des qualifications, il l’aurait sûrement recherché, et le département technique de la FIA l’a confirmé, il aurait reçu l’autorisation de réparer les pièces ou de serrer les boulons si nécessaire.

«Les stewards ont été favorables à cet argument et ont analysé s’ils pensaient qu’il s’agissait d’une circonstance atténuante. C’est souvent une circonstance atténuante de tenir compte des dommages causés par l’accident.

« Cependant, les commissaires sportifs n’ont pas pu étendre cet argument pour couvrir les pièces qui ont été jugées non conformes lors des contrôles post-session sans aucune raison évidente en preuve autre que de considérer le fonctionnement normal lors de cet événement.

« Au final, le règlement est clair et au moment du contrôle de conformité, la voiture n’était pas conforme.

« Les commissaires sportifs décident que la voiture 44 a échoué au test indiqué dans le TD/011-19 et est donc en infraction avec l’article 3.6.3 du Règlement Technique de Formule 1 de la FIA.

« Les commissaires sportifs conviennent avec le concurrent qu’il s’agit d’une erreur, plutôt que d’un acte ou d’un dessein intentionnel, mais n’ont trouvé aucune circonstance atténuante.

« En outre, l’article 1.3.3 du Code Sportif International stipule que « ce n’est pas un moyen de défense de prétendre qu’aucun avantage de performance n’a été obtenu ». Par conséquent, les commissaires sportifs ordonnent la sanction habituelle pour non-conformité technique de Disqualification de la séance qualificative.

Hamilton faisait déjà face à une bataille difficile au Brésil, le Britannique a infligé une pénalité de cinq places sur la grille après avoir affronté un cinquième ICE pour la saison.

Après Max Verstappen de 19 points dans la course au titre mondial, Hamilton a maintenant tout à faire pour remonter dans l’ordre hiérarchique lors des qualifications de sprint.