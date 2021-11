Lewis Hamilton, disqualifié au Brésil

13/11/2021

Le à 19h00 CET

Vingt heures après la fin des qualifications, les commissaires FIA ont mis un terme au » feuilleton brésilien » et ont officialisé la disqualification de Lewis Hamilton pour irrégularités techniques dans sa Mercedes. L’Anglais devra s’élancer de la dernière place sur la grille de la course de sprint de ce soir (20h30). En parallèle, Max Verstappen a écopé d’une amende de 50 000 euros pour avoir touché la voiture de son rival dans le parc fermé.

La matinée a été intense dans les bureaux de la FIA à l’Autodromo Jose Carlos Pace à Sao Paulo, après que les commissaires sportifs ont détecté hier une défaillance de configuration dans la voiture de Hamilton, le plus rapide des qualifications, à près d’une demi-seconde de Verstappen. Le règlement FIA dit qu’avec le DRS activé et l’aile supérieure ouverte, la distance maximale entre les 2 éléments d’aile arrière devrait être de 85 mm. L’anglais était supérieur. Sanction sûre, règlement en main. Mais à la dernière minute, la surprise a sauté. Quand Hamilton lui-même supposait déjà qu’il serait disqualifié (Il a même supprimé un tweet à ce sujet sur ses réseaux sociaux), il a été annoncé que la décision était reportée à ce samedi et que le Les commissaires appelleraient également Max Verstappen à témoigner, après la parution de vidéos dans lesquelles le leader de la Coupe du monde a été vu en train de toucher la Mercedes dans le parc fermé. Chose totalement interdite.

Le DRS de la Mercedes dépassait la mesure autorisée dans le classement, donc finalement Hamilton a été sanctionné sur la base de l’article 3.6.3 du Règlement Technique de F1, sa voiture étant déclarée illégale vendredi. Le Délégué Technique FIA, Jo Bauer, était celui qui a envoyé le rapport aux commissaires sportifs après avoir retiré le becquet et l’avoir scellé. Aujourd’hui, Hamilton a dû disputer les secondes libres avec une autre aile, après avoir reçu l’autorisation correspondante.

Les commissaires ont fait valoir la disqualification de Hamilton affirmant que « bien qu’il s’agisse d’une erreur isolée et reconnaissant que le concurrent (Mercedes) ne cherchait pas à en tirer profit », l’infraction est claire. Ce qui est incompréhensible, c’est que si l’irrégularité technique était si évidente, le jugement a été retardé de 20 heures, tenant en haleine les fans, les journalistes et surtout les protagonistes du « grand cirque », Hamilton et Verstappen, qui disputent la Coupe du monde.

Lewis Hamilton a été disqualifié du résultat des qualifications pic.twitter.com/EFRC2jGlXD – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 13 novembre 2021

Hamilton Il encaisse déjà une pénalité de cinq positions sur la grille de départ dimanche pour avoir sorti le cinquième moteur à combustion interne de la saison, ce qui viendra s’ajouter à la position finale occupée par l’Anglais dans la course courte de ce soir, sur 24 tours.