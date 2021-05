Lewis Hamilton dit à Max: Tu te souviens de Ferrari?

Lewis Hamilton dit qu’il ne se soucie pas de qui il affronte, après tout, il a vu de nombreux rivaux, y compris Ferrari.

Hamilton fait face à une concurrence féroce alors qu’il cherche à remporter le record de la Formule 1 du plus grand nombre de titres mondiaux de tous les temps, huit.

Dans les trois premiers grands prix de cette saison, le Britannique a dû affronter Max Verstappen pour les victoires de course, parfois roue à roue, le pilote Mercedes prenant deux courses contre une avant le Grand Prix d’Espagne.

Il mène le championnat des pilotes avec huit points d’avance sur son rival Red Bull.

Hamilton, cependant, n’est pas surpris par le défi, après tout ce qu’il a vu contre Sebastian Vettel en 2017 et à nouveau en 2018, saisons au cours desquelles l’Allemand était dans la meilleure voiture.

“Nous sommes face à une équipe gagnante, qui est au sommet de son niveau et a une voiture pour gagner le Championnat du Monde, peut-être même plus vite que la nôtre”, a-t-il déclaré à Marca à propos de sa bataille avec Red Bull.

«Max est incroyablement rapide et vraiment très compétitif. Il a soif de victoires et de titres, et il est plus expérimenté que jamais.

«Mais peu m’importe qui je me bats, que ce soit un coéquipier ou un autre pilote.

«Je cours depuis longtemps et déjà. Je me suis battu contre de nombreux rivaux: tu te souviens de Ferrari? »

Découvrez toutes les dernières marchandises Lewis Hamilton sur la boutique officielle de Formule 1

Hamilton a applaudi les progrès de Mercedes dans le championnat de cette année, reconnaissant qu’ils étaient en retrait après les tests de pré-saison.

Mais alors que les résultats de son équipe ont également été stimulés par les erreurs de Red Bull, Hamilton dit que c’est à Mercedes de s’améliorer et de ne pas compter sur Red Bull pour se tromper.

«Je connais les gens de mon équipe et je sais de quoi ils sont capables», a-t-il déclaré.

«Les tests ne se sont pas bien déroulés, là nous avons vu l’écart avec Red Bull, mais ensuite nous avons mieux géré les week-ends de course.

«C’est pourquoi il est important de continuer comme ça, très concentré sur le travail, car nous pouvons nous améliorer.

«Nous ne devons pas faire confiance aux erreurs des autres: nous avons une bonne voiture, mais elle a ses faiblesses. Nous nous efforçons de progresser. Nous devons toujours relever la barre. »

Quant à Verstappen, il apprécie le combat contre un pilote pour lequel il dit avoir «un grand respect».

«J’ai beaucoup de respect pour Hamilton», a-t-il déclaré. «Je n’ai aucun problème à admettre que mon adversaire fait bien son travail.

«J’aime ce duel très serré entre Mercedes et Red. Bull, je pense que c’est intéressant pour les fans et pour la F1.

«En fait, c’est excitant, d’autant plus que j’ai une voiture qui m’aide à aller vite sur toutes les pistes.

«Jusqu’à présent, nous avons obtenu de bons résultats, nous sommes satisfaits. Bien évidemment, vous pouvez toujours faire mieux et je parle de ma conduite ainsi que de la voiture elle-même.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.