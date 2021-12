Lewis Hamilton dit à Mercedes qu’il continuera à courir en Formule 1

Lewis Hamilton n’a pas l’intention de prendre sa retraite et cherchera à nouveau un huitième titre de pilote record en 2022, selon un rapport.

Le septuple champion a cédé sa couronne à Max Verstappen dans des circonstances angoissantes et controversées lors du dernier grand prix de cette année à Abu Dhabi.

Mis à part l’interview obligatoire du parc fermé immédiatement après, Hamilton est resté muet sur les événements dramatiques de ces derniers tours à Yas Marina, initialement pendant que son équipe Mercedes lançait des protestations infructueuses contre le résultat.

Quatre jours plus tard, les champions du monde des constructeurs ont rompu leur silence collectif en annonçant qu’ils n’iraient plus en appel, tandis que le directeur de l’équipe, Toto Wolff, a déclaré qu’il « espérait beaucoup » que Hamilton continuerait de courir sans donner aucune garantie.

Cela a conduit à la spéculation que le Britannique de 36 ans envisageait peut-être de s’éloigner de la F1, couplé à son commentaire dans cette interview d’après-course solitaire lorsqu’il a déclaré: « Nous verrons l’année prochaine. »

Cependant, Franco Nugnes, un journaliste respecté de l’édition italienne de Motorsport.com, a rapporté que « Hamilton ne se dérobera pas au contrat de deux ans qui est en vigueur et sera donc aux côtés de George Russell » l’année prochaine.

Bien que Wolff ait admis que son pilote de longue date avait été «désillusionné» par les événements d’Abou Dhabi, où Mercedes a estimé qu’ils avaient été victimes d’une injustice, il serait surprenant que Hamilton choisisse de mettre fin à sa carrière incroyablement réussie au milieu d’une telle déception.

L’Autrichien a ajouté: « Nous travaillerons sur les événements des semaines et des mois à venir et en tant que coureur, son cœur dira » Je dois continuer « car il est au sommet de son art.

« Mais nous devons surmonter la douleur qui lui a été causée [in Abu Dhabi] car c’est aussi un homme avec des valeurs claires et il est difficile de comprendre ce qui s’est passé.

« Si nous enfreignons ce principe fondamental d’équité sportive et d’authenticité du sport, alors soudainement le chronomètre ne devient plus pertinent parce que nous sommes exposés à des prises de décision aléatoires et il est clair que vous en tombez amoureux.

« Il nous faudra beaucoup de temps pour digérer ce qui s’est passé. Je pense qu’on ne s’en remettra jamais. Ce n’est pas possible, et certainement pas pour lui en tant que pilote.

« J’espère vraiment que nous deux, et le reste de l’équipe, travaillerons à travers les événements et que nous pourrons, avec la FIA et la F1, utiliser la situation pour améliorer le sport à l’avenir.

« Mais il ne surmontera jamais la douleur et la détresse qui ont été causées. »

Hamilton est absent de tous les médias, y compris sociaux, depuis Abou Dhabi, en plus d’être photographié recevant son titre de chevalier du prince de Galles au château de Windsor et apparaissant dans une vidéo de fin de saison à l’usine Mercedes qui a fait ses adieux à son coéquipier sortant, Valtteri Bottas.

Cependant, avec Noël à nos portes, ce serait une grande surprise s’il ne postait pas un message festif à ses fans – un message qui pourrait bien expliquer ses réticences au cours des 12 derniers jours.