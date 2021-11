Lewis Hamilton dit que le manque d’appui de Mercedes crée un écart avec Red Bull

Lewis Hamilton a admis que Red Bull semble avoir un meilleur package que Mercedes ce week-end et doit son déficit à un manque d’appui.

Le septuple champion du monde était à une demi-seconde du rythme de Max Verstappen en FP2 vendredi, alors que les voitures participaient à leurs simulations de qualification.

Le pilote Mercedes a déclaré que sa voiture ne se sentait pas mal à conduire, mais il a reconnu qu’il pensait que Red Bull avait simplement plus de rythme dans sa voiture avant le week-end – et l’appui est actuellement la différence entre les équipes.

« La voiture se sent généralement bien », a déclaré Hamilton après les essais, sur Sky F1. « Nous n’avons pas vraiment eu de problèmes majeurs, nous donnions tout ce que nous avions et je pense que c’est juste qu’ils sont juste plus rapides que nous en ce moment.

« Nous n’avons pas vraiment de soucis, nous ne faisons que rogner sur nos réglages et essayer de les améliorer. Nous manquons d’appui, c’est probablement pourquoi nous avons eu cette différence d’une demi-seconde entre nous.

« Cela semble bien pour nous de pouvoir essayer de combattre ces gars-là, mais ils sont définitivement trop rapides pour nous en ce moment. »

Dans la sœur de Mercedes, Valtteri Bottas a devancé Hamilton lors des deux séances d’essais vendredi par de faibles marges, alors que le Finlandais a semblé maîtriser le retour de la Formule 1 au Mexique ce week-end.

Il a admis que conduire une piste verte dans des conditions aussi poussiéreuses signifiait que les temps n’étaient probablement pas représentatifs – surtout en début de journée – mais a déclaré que l’équipe avait encore du travail à faire pour se mettre à égalité avec les rivaux du titre ce week-end.

« Le début de la journée a été assez délicat avec la faible adhérence, c’était une piste vraiment poussiéreuse et c’est pourquoi il était difficile d’avoir une bonne idée de la façon dont la voiture est réellement.

«Mais je pensais que ce n’était pas loin de ce que cela devrait être, et nous pouvions vraiment affiner davantage lors des deux essais, et cela ne me semblait pas trop mal.

« Mais il nous reste encore du temps à trouver, car la Red Bull semble rapide.

« Ils semblent définitivement plus rapides aujourd’hui, au moins sur le seul tour. Ils ont un rythme très soutenu en pneus tendres, nous devons donc trouver un peu de temps si nous voulons nous battre pour la pole.