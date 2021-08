Lewis Hamilton dit que l’Eau Rouge est « ruinée » par une « bosse massive »

Lewis Hamilton a exhorté Spa-Francorchamps à réparer une « bosse massive » qu’il a remarquée à l’Eau Rouge, et ruine l’expérience.

Cette section rapide et rapide est l’une des pistes les plus emblématiques du calendrier de la Formule 1, qui, dans les machines modernes, se déroule à plein régime, un spectacle à regarder et à conduire.

Mais Hamilton a été repoussé par une grosse bosse sur la route à Eau Rouge et veut que cela soit corrigé, suggérant que les récentes inondations sur le circuit pourraient être à blâmer.

“Ça a été une bonne journée, un peu misérable ici, les sessions sont très courtes donc nous n’obtenons pas une énorme quantité de connaissances ou de gagner du peu de temps dont nous disposons”, a-t-il déclaré à Sky F1 après la FP2.

« Au moins, c’était sec pour les FP2, donc nous avons fait quelques tours, mais la voiture n’était pas tout à fait sous moi aujourd’hui, donc j’ai du travail ce soir pour essayer de comprendre cela.

« C’est un circuit extrêmement difficile, essayer de trouver le bon équilibre, et ce matin nous l’avions à sens unique, nous l’avons changé cet après-midi, très très similaire.

« Vous allez plus vite dans le premier et le troisième secteur, mais vous allez plus lentement au milieu, ou vous allez plus vite au milieu et plus lentement dans les deux autres.

« Donc essayer de trouver cet équilibre est assez délicat, mais c’est un très bon circuit.

“C’est très cahoteux maintenant à travers Eau Rouge, quelque chose s’est passé, ils l’ont un peu gâché, je ne sais pas s’il y a un nouveau patch là-bas mais il y a une bosse massive juste au point de compression, que nous n’avons jamais eue là-bas avant.

“C’est vraiment tranchant, on le sent à l’arrière, mais je suis sûr qu’ils vont le réparer, je pense que c’est quelque chose à voir avec la coulée de boue, la pluie.”

La pluie est tombée à Spa par étapes tout au long des essais de vendredi, bien que certains rapports suggèrent qu’elle deviendra plus lourde et plus persistante d’ici dimanche.

Mais, la seule chose prévisible à propos de la météo à Spa, c’est qu’elle est imprévisible, et Hamilton se méfie donc de mettre tous ses œufs dans le panier à force d’appui élevée.

“Naturellement, je pense que s’il est garanti de pleuvoir, vous voudriez plus d’appui”, a-t-il déclaré.

«Mais alors s’il ne pleut pas et que la météo est mauvaise, alors vous êtes un canard assis sur les lignes droites.

« Nous devons donc être très prudents, prudents avec les changements de configuration que nous apporterons le lendemain. »

0,072s entre les trois premiers du #FP2 ! Ça s’annonce serré là-bas ! J’ai hâte de Quali, demain ! pic.twitter.com/yZ3Kgj20or – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 27 août 2021

F1 TV Pro est à moitié prix pendant deux mois ! Afin de réclamer cette réduction fantastique, cliquez sur le lien suivant et utilisez le code promo SPA50 à la caisse !*

*L’offre expire à 23h59 le dimanche 29 août. Offre disponible uniquement sur Pro. Les clients devront souscrire un abonnement mensuel et cette offre ne peut être utilisée que sur le Web. Offre non disponible en NL, FR ou NZ.

Le coéquipier de Hamilton, Valtteri Bottas, a dominé le FP1 avant d’améliorer de peu le Britannique en FP2, suggérant que son approche à grande vitesse en ligne droite portait ses fruits.

« Ça n’avait pas l’air si mal aujourd’hui, et le rythme que j’avais pour les descentes courtes et longues était plutôt correct », a-t-il résumé.

« Il est toujours difficile de comparer en détail à partir de la pratique, mais au moins le sentiment est bon, donc c’est positif.

“Certes, nous semblions assez rapides en ligne droite, peut-être moins dans le secteur 2 avec les virages, mais pour moi pour la course, il est important d’être rapide dans les secteurs 1 et 3.”