Non autorisé à dépasser les limites de la piste du virage 4 en qualifications, mais étant donné l’autorisation de le faire pendant la course, puis interdit de le faire, Lewis Hamilton a été laissé perplexe par les règles de Bahreïn.

Bien que les pilotes aient perdu leurs temps au tour pour avoir dépassé les limites de la piste au virage 4 en qualifications, le directeur de course de la FIA Michael Masi a déclaré que c’était normal de le faire en course.

« Les limites de la piste à la sortie du virage quatre ne seront pas surveillées en ce qui concerne le temps au tour, car les limites qui définissent sont le gazon artificiel et le bac à gravier à cet endroit », ont lu ses notes d’avant-course.

Hamilton a suivi la lettre de la loi, courant 29 fois hors des lignes.

Au moins, il l’a fait jusqu’à la mi-parcours de la course lorsque Red Bull l’a signalé à Max Verstappen et peu de temps après, les commissaires ont émis un avertissement à Mercedes.

Bonnington: Lewis, nous recevons des avertissements sur les limites de piste au virage 4, alors ranger cela.

Hamilton: Compris. Je pensais qu’il n’y avait pas de limites de piste?

Bonnington: Oui, copiez cela sur la piste limite Lewis, mais nous recevons les messages de Race Control, donc vous obtiendrez un drapeau noir et blanc la prochaine fois. Puis cinq secondes.

Hamilton, qui a dit à l’époque que c’était des «bulls ** t», n’a pas été impressionné car il estimait que les règles avaient été modifiées à mi-chemin du Grand Prix.

«C’était très déroutant», a déclaré le vainqueur de la course.

«Sur la plupart des circuits, nous ne sommes pas autorisés à mettre quatre roues en dehors de la ligne blanche, mais ce week-end, dans ce virage particulier, nous n’avons pas été autorisés à le faire vendredi.

«En fait, vous pourriez sortir deux roues de la ligne, mais vous ne pouvez pas dépasser le trottoir bleu et blanc, mais dans la course, vous le pouvez, et c’est ce qui avait été écrit pour entrer dans la course alors vous le pouvez.

«Mais c’est un virage assez différent quand on doit faire l’un ou l’autre en termes d’approche, et c’est plus rapide quand on peut sortir, mais alors quelle est la limite quand on dépasse?

« Vous n’êtes pas autorisé à dépasser hors piste, mais à mi-chemin de la course, ils ont fondamentalement changé d’avis et tout d’un coup, vous n’êtes pas autorisé à sortir de cette ligne blanche, ce qui me convient. »

En l’occurrence, il estime qu’il a bénéficié de ne pas courir large au virage 4, affirmant que cela avait aidé à garder Verstappen à distance.

«C’est en fait… Je pense que c’est plus rapide à la fin pour moi, cela m’a aidé à prendre soin de mes pneus en fait, donc je suis reconnaissant pour l’appel et finalement cela signifiait que Max n’était pas capable de dépasser hors piste.

Voici la séquence entre Verstappen / Hamilton au virage 4. Verstappen aurait-il dû garder P1? Hamilton a-t-il fait sortir Max de la piste? La FIA n’était-elle pas assez claire sur les règles des limites de piste? Soyez le juge! #BahrainGP 🇧🇭 pic.twitter.com/NYa0DAUieJ – BackMarkers F1 Show (@ TBMF1Show) 28 mars 2021

Verstappen a été le plus grand perdant dans les règles du virage 4 en dépassant Hamilton pour la tête à la fin de la course en courant large au virage 4.

Red Bull lui a immédiatement dit de rendre le poste au septuple champion du monde.

«Tout au long de la course, on m’a dit que les gens allaient loin alors ils m’ont dit de faire de même parce que vous gagnez du temps au tour en le faisant, alors je l’ai fait, puis à un moment donné, ils m’ont dit de ne plus le faire», a déclaré le Néerlandais. « Je ne sais pas.

«En qualifications, ce n’était pas autorisé, votre temps au tour a été supprimé et donc je ne sais pas comment il est arrivé au point où les gens le faisaient sans recevoir d’avertissements, mais à la fin de la journée, quand je combattais Lewis, je est allé en dehors des limites de la piste, donc je pense que très rapidement le directeur de course était sur nous pour me dire de lui rendre la position et c’est exactement ce que j’ai fait.

Le directeur de course de la FIA, Michael Masi, a précisé que Verstappen n’avait pas à rendre la position parce qu’il courait large, il le devait parce qu’il avait gagné un avantage en le faisant.

Hamilton a remporté la victoire par 0,7 seconde devant le pilote Red Bull.

