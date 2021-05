Lewis Hamilton dit que Red Bull a utilisé une “ aile souple ” pour les qualifications

Sir Lewis Hamilton a affirmé que le rythme de qualification de Red Bull au Grand Prix d’Espagne avait été amélioré par l’ajout d’une «aile souple».

Le dernier épisode de la bataille de 2021 entre Mercedes et Red Bull a culminé avec Hamilton décrochant sa 100e pole position en F1 pour une course qu’il a remportée au cours de chacune des quatre années précédentes sur le Circuit de Barcelona-Catalunya.

Mais c’est par une marge de seulement 0,036sec de Verstappen, qui avait été le plus rapide en Q2 après une séance d’essais du vendredi après-midi que le Néerlandais avait terminé à une surprenante neuvième position.

Hamilton a déclaré à Sky F1 que la raison de l’amélioration des performances de Red Bull samedi était, selon lui, due à un aileron arrière «plié».

«C’est l’objectif d’être en première ligne et d’être premier», a déclaré le septuple Champion du Monde, qui compte huit points d’avance sur Verstappen dans sa quête d’un huitième titre Pilotes.

«Le virage 1 est à 600 mètres, il y a souvent un vent de face et cela signifie que les gars peuvent vous traîner, ce qui est vraiment difficile.

«Les Red Bulls sont très rapides dans les lignes droites. Ils ont cette aile courbée à l’arrière de leur voiture qu’ils ont enfilée aujourd’hui et ils ont gagné au moins trois dixièmes de cette aile.

«Ils seront donc plus rapides dans les lignes droites que nous et il sera difficile de les garder derrière, mais cela ne veut pas dire que ce sera impossible. Le timing et le rythme seront tout demain. »

100 PÔLES! Je ne peux même pas commencer à décrire ce que cela fait. Je ne peux pas remercier suffisamment l’équipe et tout le monde à l’usine pour tout ce qu’ils ont fait pour nous aider à franchir cette étape incroyable. Je me sens tellement humble et très reconnaissant. Cela ressemble à ma première victoire à nouveau 🙌🏾💯 pic.twitter.com/KkCgShdhq2 – Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 8 mai 2021

Ayant atteint le siècle sans précédent des pole positions, qui a débuté lors du Grand Prix du Canada 2007 et le met 32 ​​d’avance sur Michael Schumacher, deuxième sur la liste, Hamilton a visiblement montré que la joie de réaliser le meilleur tour un samedi ne vieillit jamais.

“C’est juste fou que ça ait été un si long voyage et l’excitation est toujours la même”, a déclaré le Britannique de 36 ans ravi. «Le plaisir est tout autant sinon plus.

«Naturellement, je suis bien meilleur dans mon travail qu’en 2007, je me comprends, je parviens à me rendre au bon endroit et je me concentre sur un niveau différent de celui de l’époque.

«Je suppose que c’est pourquoi je continue de pouvoir faire ces tours spéciaux.»

