Lewis Hamilton dit que sa relation avec Max Verstappen n’est « pas différente pour moi »

Affronter Max Verstappen est sans doute le défi le plus féroce pour le titre depuis des années, mais Lewis Hamilton affirme que sa relation avec le pilote Red Bull n’est «pas différente» de l’année dernière ou de l’année précédente.

La Formule 1 assiste à une bataille pour les âges cette saison alors que Hamilton et Verstappen échangent des coups, à la fois dans la course au titre et parfois sur la piste.

Alors que tout était souriant entre les deux au début de la campagne, il y a eu quelques commentaires mordants ces derniers temps avec Hamilton disant qu’il comprend pourquoi Verstappen ressent la pression, et le Néerlandais a riposté en disant qu’il ne ressent rien de la sorte.

Interrogé sur sa relation avec son rival pour le titre, Hamilton a déclaré aux médias à Austin : « Pas grand chose à dire.

« La communication est limitée, je pense que certains pilotes s’accrochent plus que d’autres.

«Je ne dirais pas que je suis particulièrement proche de quelqu’un en particulier ici.

« L’année dernière, nous nous voyions sur la piste et nous nous disions bonjour, nous faisons la même chose cette année.

« Ce n’est pas différent pour moi, personnellement. »

Allez, avouez – qui a enfermé @LewisHamilton dans sa chambre ? 🔐😆#USGP 🇺🇸 #F1 @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/5PRJUoxh2D – Formule 1 (@F1) 21 octobre 2021

Avec 16 courses à disputer et six à disputer, Hamilton est deuxième au classement des pilotes, à six points de Verstappen.

Le septuple champion du monde devrait reprendre la tête dans une course au titre qui oscille entre le Grand Prix des États-Unis ce week-end.

Hamilton a remporté cinq courses sur le Circuit des Amériques avec Verstappen une seule fois, même sur le podium.

Le pilote Mercedes, cependant, reconnaît qu’il a besoin de plus que la simple victoire d’Austin pour remporter le titre mondial.

« Il est important de gagner chaque course d’une manière ou d’une autre, vous savez, en maximisant nos points – c’est notre objectif au cours des six prochaines courses », a-t-il déclaré.

«Ça va être incroyablement difficile et il y aura des moments où nous pourrons peut-être les devancer [Red Bull] dehors.

«Je n’aime pas supposer que le Mexique ne sera pas fort, mais ils sont généralement très forts au Mexique.

« Mais oui, je pense que ça va être… beaucoup de choses peuvent arriver dans ces six courses, donc je pense que nous prenons juste une course à la fois, donnons tout ce que nous avons. »