Lewis Hamilton doit bouleverser les cotes des GP du Mexique ou du Brésil

Lewis Hamilton a « tous les éléments » nécessaires pour combattre Max Verstappen pour le titre mondial de cette année, maintenant Mercedes doit fournir un moteur fiable.

C’est selon John Watson, quintuple vainqueur du Grand Prix.

Le championnat de cette année s’avère être la saison la plus difficile de Hamilton depuis des années, le Britannique affrontant un Verstappen rapide et mature dans la course au championnat.

Le pilote Red Bull détient actuellement un avantage de 12 points, ayant doublé son avance lorsqu’il a battu Hamilton au Grand Prix des États-Unis, une course qui, selon le livre de forme, aurait dû suivre le chemin du pilote Mercedes.

Après cette défaite choc, Watson estime que Hamilton doit riposter et remporter la victoire aux GP du Mexique ou du Brésil, deux circuits qui devraient favoriser Red Bull.

« Je pense que l’élan en ce moment est avec Red Bull », a déclaré le Britannique à RacingNews365.com dans une interview exclusive.

« En termes de notoriété, je dirais que le Mexique et le Brésil sont en faveur de Red Bull. Abu Dhabi est probablement à égalité, et les deux autres, le Qatar et l’Arabie saoudite, sont ouverts pour l’une ou l’autre équipe.

« Mercedes a fait un retour significatif en termes de performances. Et Lewis est toujours au volant, comme il l’a montré dimanche, au sommet de son art. Mais d’un autre côté, vous avez un problème avec Mercedes avec les moteurs et la fiabilité.

« La réalité est que Lewis doit gagner l’une des deux prochaines courses, et Max a un mauvais résultat sur l’une des deux.

« Si Max gagne au Mexique, il sera très, très difficile pour Lewis de trouver un moyen de se remettre d’aplomb, autrement qu’en raison d’un problème de manque de fiabilité imprévu avec Red Bull. »

Ce n’est pas fini!! pic.twitter.com/4RnG1an4RB – Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 25 octobre 2021

Le joueur de 75 ans est convaincu que Hamilton a tous les outils dont il a besoin pour rebondir, mais a des questions sur la fiabilité de Mercedes en ce qui concerne leur moteur.

« Lewis a tous les éléments dans la boîte à outils pour mener la bataille à Max », a ajouté Watson.

« Ce dont il a besoin, c’est d’avoir les performances, mais surtout la fiabilité, de savoir qu’il peut clouer la voiture et qu’il a le maximum de performances potentielles de chaque composant. »

L’équipe de Brackley admet qu’elle a du mal en ce moment, constatant que son moteur perd assez rapidement de ses performances après quelques courses.

Cela a forcé l’équipe à apporter des changements, Valtteri Bottas en est déjà à son sixième moteur à combustion international de la saison avec Hamilton à son quatrième.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que les problèmes de fiabilité de Mercedes pourraient peser sur Hamilton, il a répondu : .

« Il a besoin de Mercedes pour livrer à chacune des cinq dernières courses. »

« Il s’agit de la première véritable compétition de championnat de l’ère hybride. L’opposition de Lewis n’est principalement venue que de ses propres coéquipiers, pas d’une équipe rivale, comme c’est le cas actuellement.

« Il a tous les atouts pour une finale stellaire au championnat. »