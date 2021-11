Lewis Hamilton domine les qualifications au Qatar pour prendre la pole position de Max Verstappen dans un contexte de plus de protestations sur l’aileron arrière

Lewis Hamilton a décroché une pole position dominante sur Max Verstappen, deuxième, au Grand Prix du Qatar, malgré plus de controverse sur l’aileron arrière potentiellement illégal de Mercedes.

Hamilton a brisé les écrans de chronométrage avec un tour de qualification de 1’20.827, terminant près d’une demi-seconde devant son rival pour le titre Verstappen, mais il a eu une légère aide.

Hamilton avait des raisons de se réjouir après avoir remporté sa première pole depuis le 1er août

Verstappen aura beaucoup de choses à penser en raison d’un autre écran Mercedes dominant

Pierre Gasly d’Alpha Tauri a eu un pneu crevé dans le dernier virage après un mauvais voyage sur les trottoirs, privant Verstappen et son coéquipier de Hamilton Valtteri Bottas la chance d’améliorer leurs temps.

Néanmoins, le Britannique semblait intouchable puisqu’il a décroché sa première pole position en trois mois et aura Bottas à la troisième place, l’aidant à réduire les chances de victoire de Verstappen.

Le Néerlandais n’aura pas une telle assistance, son coéquipier de Red Bull, Sergio Perez, n’ayant étonnamment pas réussi à se classer dans le top 10 des tirs au but, car un certain nombre d’autres grands noms ont raté le match.

Daniel Ricciardo de McLaren et Charles LeClerc de Ferrari ont tous deux vu leurs jours se terminer en Q2, car toutes les équipes non appelées Mercedes n’ont pas réussi à maîtriser le nouveau circuit de Losail.

Verstappen sera dans un sandwich Mercedes avec son coéquipier Perez en 11e position

Red Bull a cependant une explication au rythme incroyable des flèches d’argent, une semaine seulement après que Hamilton a été disqualifié des qualifications en raison d’un aileron arrière illégal.

Le drame entoure le système de réduction de la traînée (DRS) qui utilise un volet d’ouverture sur l’aile arrière de la voiture pour laisser passer l’air sur les sections droites de la piste, réduisant ainsi l’appui.

Cela signifie que la voiture n’est pas poussée vers le bas pour une meilleure adhérence sur les sections droites, augmentant considérablement les vitesses de pointe.

Le volet reste fermé dans les coins, utilisant l’air entrant pour pousser la voiture vers le bas et améliorer l’adhérence

Il s’ouvre ensuite comme une boîte aux lettres sur des sections droites sélectionnées pour augmenter les vitesses de pointe

Le DRS de Hamilton s’est avéré ouvrir plus que le montant légal la dernière fois au Brésil, ce qui a entraîné une disqualification, bien que l’instance dirigeante du sport, la FIA, ait reconnu qu’il s’agissait d’un dysfonctionnement.

Le volet supérieur de l’aile s’ouvre comme une boîte aux lettres, mais Red Bull prétend maintenant que la partie inférieure de l’aile Mercedes bouge également, laissant passer plus d’air et augmentant la vitesse.

Red Bull a montré ce qu’il pense être une illégalité, avec des éraflures qui montreraient que le panneau inférieur bouge également

« Ne vous en cachez pas, si nous le voyons sur la voiture ici, cela fera l’objet de protestations », a déclaré Horner à l’arrivée de la F1 au Qatar.

« C’est probablement moins un facteur ici, qu’à Djeddah et Abu Dhabi en particulier, mais vous pourriez avoir une situation comme au Brésil où la voiture est littéralement incontrôlable.

« Nous avons constaté une croissance rapide de la vitesse en ligne droite. C’est un fait. Il suffit de regarder les statistiques et la vitesse en ligne droite que Mercedes a pu atteindre lors des deux dernières courses – au Mexique, ils étaient plus rapides que nous en ligne droite de 14 km/h, et c’était 27 au Brésil.

Horner est loin d’être satisfait des récents gains de Mercedes

« Dans notre esprit, ils ont évidemment trouvé une solution astucieuse avec leur aileron arrière. La question est, est-ce légal ? C’est à la FIA de faire la police.

L’homologue de Horner chez Mercedes, Toto Wolff, reste calme sur les accusations.

L’Autrichien a invité la FIA à enquêter davantage et est certain que sa voiture respecte les règles.

Mais Wolff est convaincu qu’il n’y a rien de mal avec le meneur de rythme de Hamilton

« Je pense que c’est son opinion, son point de vue, et tout à fait bien dans le règlement pour demander des éclaircissements ou protester », a déclaré Wolff.

« C’est comme ça en Formule 1. Vous voulez limiter l’impact d’une éventuelle interprétation technique de l’autre équipe. La FIA doit juger. C’est très bien. »

L’ingénieur Mercedes Andrew Shovlin a ajouté : « De notre point de vue, nous sommes absolument satisfaits de ce que nous avons sur la voiture, nous avons invité la FIA à jeter un coup d’œil autant qu’ils le souhaitent et ils n’en ont pas. problème. »