Lewis Hamilton a été frustré par une stratégie du Grand Prix de Turquie qui n’a finalement été ni l’une ni l’autre.

Sur un circuit humide d’Istanbul Park, le septuple champion du monde a fait de gros progrès depuis sa P11 sur la grille, où il a commencé à recevoir une pénalité de 10 places pour avoir dépassé le nombre maximum de nouvelles pièces de moteur cette saison.

Alors que la course touchait à sa fin, Hamilton semblait avoir toutes les chances de terminer sur le podium en limitant les dégâts derrière son coéquipier Mercedes Valtteri Bottas et son rival du Championnat du monde Max Verstappen, qui ont finalement tous deux commencé et terminé premier et deuxième.

Mais avec une stratégie d’arrêt aux stands difficile à finaliser car la piste restait trop glissante pour les pneus slicks, l’indécision de Mercedes a fini par coûter à Hamilton deux places et cinq points potentiels alors qu’il tombait à la cinquième place – et il était audiblement en colère dans le cockpit.

Alors que la plupart des coureurs de tête se sont finalement arrêtés pour des pneus intermédiaires neufs au 37e ou 38e tour sur 58, Hamilton a d’abord reçu l’ordre de « boxer, boxer » au 42e tour – mais il a remis en question la décision et après réflexion, l’équipe a changé d’avis et lui a permis de rester dehors.

Il commençait à sembler que le Britannique courrait jusqu’à la fin de la course avec le train de pneus avec lequel il était parti, mais au 51e tour, un autre appel est venu au stand. Cette fois, Hamilton était plus tolérant, disant « bien sûr, d’accord » en réponse.

Cependant, bien qu’il soit initialement juste derrière Charles Leclerc, quatrième, à son retour sur la piste, Hamilton a commencé à reculer en raison du grainage de ses nouveaux pneus et est tombé à une distance de frappe de Pierre Gasly et Lando Norris derrière.

« Pourquoi as-tu abandonné cet espace ? » a demandé Hamilton sur la radio de l’équipe à son ingénieur de course, Pete Bonnington. « Nous n’aurions pas dû entrer, mec. Grainage massif, mec.

Dit l’écart de temps à Gasly derrière, un Hamilton clairement en colère a crié: « Laisse-le tranquille, mec. »

Découvrez toutes les dernières marchandises Lewis Hamilton sur la boutique officielle de la Formule 1

Lewis Hamilton à la radio de l’équipe : « Laisse-moi tranquille, mec. »#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/3c1lwRgstf – PlanetF1 (@Planet_F1) 10 octobre 2021

Finalement, alors que ses pneus lui revenaient, Hamilton a réussi à contenir Gasly et Norris assez confortablement, mais il s’est quand même retrouvé derrière Verstappen de six points au classement des pilotes avec six courses restantes.

Hamilton a suggéré qu’il s’agissait d’une stratégie qui était tombée entre deux tabourets – soit il aurait dû piquer plus tôt, soit pas du tout.

Lorsqu’on lui a demandé dans son interview avec Sky F1 s’il savait qu’il perdrait des places lors de l’arrêt au stand, Hamilton a déclaré : « Je ne le savais pas à ce moment-là, mais j’aurais probablement pu supposer que je perdrais. Les gars n’avaient que 15 secondes de retard, c’est un arrêt au stand de 24 secondes donc je savais que j’en perdrais peut-être un, mais de toute façon… »

Quant à savoir s’il pensait que ses pneus d’origine tiendraient jusqu’au bout, il a ajouté : «[Esteban] Ocon l’a fait, ai-je entendu, donc je suppose qu’ils le pourraient probablement. Les pneus sont chauves donc vous ne savez pas jusqu’où ils iront, donc il y a certainement un petit souci de la durée de vie des pneus.

« Mais aussi, je n’étais pas vraiment aussi rapide à la fin là-bas. J’avais du mal, j’avais une faible adhérence, je ne savais pas vraiment pourquoi, mais tout d’un coup, je n’avais pas un si mauvais rythme. Mais je perdais de la performance face aux gars derrière.

« Je pense qu’avec le recul, j’aurais probablement dû rester dehors ou arriver beaucoup plus tôt parce que lorsque vous arrivez avec huit tours à faire, vous n’avez pas le temps de passer par la phase de grainage de ce pneu moyen (intermédiaire) sur une piste de séchage, alors j’ai traversé toute cette phase de glisse où j’ai presque perdu plus de positions. Un peu frustrant mais c’est comme ça.

« Ça m’a fait du bien d’être troisième et je pensais que si je pouvais juste garder ça, c’est un excellent résultat depuis la 11ème place et c’est pire… mais ça pourrait être pire. »

Verdict PlanetF1