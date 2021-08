“Lewis Hamilton, en privé, aura senti que c’était un point fait”

in

Après avoir terminé deuxième lors de leurs précédentes batailles roue à roue, Lewis Hamilton aura pensé après Silverstone que c’était un “point bien fait”.

C’est selon le journaliste de F1 Edd Straw.

En tête-à-tête pour le titre mondial 2021 dans sans doute la bataille la plus difficile de Hamilton depuis Nico Rosberg, Max Verstappen s’était musclé à travers leurs luttes de début de saison.

Cela s’est terminé au Grand Prix de Grande-Bretagne.

Ayant perdu une fois trop souvent contre le pilote Red Bull dans leurs affrontements, Hamilton a refusé de reculer dans le premier tour à Silverstone et a pris contact avec Verstappen.

Le Néerlandais a chuté hors de la course tandis que Hamilton, malgré une pénalité de 10 secondes pour avoir causé une collision, a couru vers la victoire.

Écrivant sa critique de mi-saison pour Racer, Straw a déclaré à propos de l’incident: “Puis est venu le moment qui a transformé le combat pour le titre – Copse Corner, Grand Prix de Grande-Bretagne, premier tour.

“C’est un moment important non seulement pour l’impact du championnat, mais aussi à cause de la façon dont cela a changé la dynamique entre les deux.

“Hamilton savait que son seul espoir de vaincre Verstappen à Silverstone était de terminer le premier tour devant, et il a été prudent à l’occasion plus tôt dans la saison, notamment à Imola et à Barcelone, il l’a fait.

« Verstappen a tenté de couvrir l’intérieur, ne l’a pas fait assez et a ensuite essayé de résister autour de la ligne extérieure.

“Verstappen était furieux du résultat, mais Hamilton, en privé, aura estimé que c’était un argument bien fait, même si les commissaires l’ont tenu pour responsable.

“Lorsque l’histoire de la bataille du championnat du monde 2021 sera enfin racontée, plutôt que la version en cours et à moitié terminée que nous connaissons aujourd’hui, nous comprendrons la véritable signification de ce moment.

« Verstappen a été à juste titre félicité pour ses passes agressives (il appelle cela une course difficile plutôt qu’agressive, mais elles reviennent au même – et il n’y a rien de mal à cela), mais la façon dont il réagirait à être du côté de la réception était intéressante. question.

“Bien que l’accident soit certainement beaucoup plus la faute de Hamilton que de Verstappen, il avait la possibilité de reculer et d’accumuler les points pour consolider sa position.

“Parfois, un champion doit faire ce choix, car le sentiment que vous aviez raison n’aide pas vos points à équilibrer vos points ou à réparer votre voiture.”

Verstappen est entré dans la pause estivale à huit points de Hamilton au championnat des pilotes.

Quant à savoir qui l’emportera dans une bataille qui a basculé dans un sens puis dans l’autre, Straw n’est pas disposé à faire des prédictions.

« Mais qui l’emportera ? » il a dit. « C’est impossible à dire.

«C’est probablement une question que Verstappen et Hamilton se posent à propos du moment qui est susceptible de venir où ils jouent beaucoup contre l’adversaire plutôt que la situation.

« C’est la raison d’être d’une grande bataille pour le championnat du monde, et étant donné que les deux sont de superbes pilotes, ce devrait être un spectacle spectaculaire.

“Ils se testeront à nouveau, se défieront de reculer lorsque les enjeux seront au plus haut, et ce sera spectaculaire à regarder.”