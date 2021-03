Lewis Hamilton espère continuer à prouver que les sceptiques ont tort

Lewis Hamilton espère avoir plus d’occasions de prouver que les gens ont tort à l’avenir, après sa victoire lors de l’ouverture de la saison à Bahreïn.

Hamilton et Mercedes ont été la force dominante de la Formule 1 tout au long de l’ère du turbo hybride, le constructeur ayant remporté les sept championnats à cette époque et Hamilton en prenant six d’entre eux en tant que pilote.

Leur domination a probablement conduit au sujet le plus discuté de l’histoire récente du sport – Hamilton remporte-t-il les championnats du monde en raison de sa force de pilote, ou la voiture elle-même fait-elle la majorité du travail?

Ceux qui doutent de Hamilton ont peut-être eu tort lors du premier week-end de course de la saison 2021, car il a résisté à l’immense pression de Max Verstappen de Red Bull, qui avait l’air le plus fort du lot au cours des tests et du week-end de course, et était le favori de beaucoup de gens avant le Grand Prix de Bahreïn.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que sa performance prouvait que les gens avaient tort, Hamilton a déclaré: «Je pense que c’était définitivement une bénédiction, peut-être déguisée. Je pense qu’il y a toujours une chance, des opportunités de prouver aux gens qu’ils ont tort, et j’aime penser que c’était certainement l’une d’entre elles.

«Mais je pense qu’il y en a eu plusieurs dans le passé – il y en a eu beaucoup dans le passé, évidemment, je suis là depuis longtemps – mais j’espère qu’il y aura de nombreuses opportunités dans le futur pour pouvoir montrer ce que je suis. capable de faire. »

Le combat entre Hamilton et Verstappen était passionnant à regarder, et il semblait très probable que l’Allemand dépasserait l’homme Mercedes avec seulement quelques tours à faire et c’est exactement ce qu’il a fait – mais pas légalement.

Lors de son dépassement au 53e tour, les quatre roues de sa RB16B ont dépassé les limites de la piste, et le contrôle de course lui a rapidement ordonné de redonner la place à Hamilton en raison de «l’avantage durable» qu’il avait gagné.

À partir de ce moment, Sir Lewis a tenu bon pour la victoire, mais il reconnaît qu’il avait besoin de ce peu de chance pour se hisser le plus haut sur le podium.

Il a déclaré: «Bien sûr, nous avons eu de la chance que Max passe loin dans le virage 4, mais cela ne se reproduira pas, j’en suis sûr, nous devons donc faire mieux.

«Nous devons être plus intelligents et la façon dont nous naviguons tout au long de nos week-ends avec le fait que nous n’avons pas la voiture la plus rapide pour le moment, mais c’est tout bon pour moi.

«Cela ne me dérange pas de devoir retirer davantage pour faire la différence.»

