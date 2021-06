Lewis Hamilton espère que les fans de Formule 1 à prix réduit « resteront fidèles »

in

Lewis Hamilton dit qu’il espère que les fans “restent fidèles” à la F1 malgré le fait que le sport se déplace de plus en plus derrière un mur payant, ajoutant que sa famille n’avait pas les moyens de se payer la télévision payante en grandissant.

Sky a repris le flambeau de la couverture en direct de la Formule 1 au Royaume-Uni en 2012 et les faits saillants sont diffusés à la télévision gratuite depuis, la F1 concluant des accords avec d’autres pays en offrant une couverture en direct par abonnement payant uniquement.

Les humbles débuts d’Hamilton ont été bien documentés dans le passé, et le champion du monde en titre a été franc sur les coûts pour entrer dans le sport automobile à un niveau de base maintenant – surnommant récemment la F1 moderne comme un «club de garçons milliardaires».

Malgré l’impopularité des fans à éloigner la Formule 1 d’un modèle en direct et en clair, Hamilton dit que c’est la direction vers laquelle se dirige la consommation de télévision en général.

« Il n’y a pas grand-chose que je puisse dire qui changerait la situation. Mais quand je pense à la façon dont j’ai grandi, par exemple, nous vivions dans un appartement d’une chambre et nous ne pouvions pas nous permettre Sky », a déclaré Hamilton, via Motorsport-Total.com.

« Donc, je comprends les gens qui ne peuvent pas se permettre la télévision payante ou Sky ou autre. Mais c’est ainsi que le monde fonctionne aujourd’hui et nous ne pouvons pas y faire grand-chose – je pense que tout cela fait partie du business.

« J’ai grandi en regardant les courses en direct à la télévision gratuite, ce qui a attiré beaucoup de fans. Je me souviens qu’en Espagne, il y avait quatre à six millions de personnes qui se connectaient chaque après-midi à 14 heures. C’était assez impressionnant.

« Il semble y avoir une tendance [now] que vous devez payer pour ce que vous voulez à la télévision. Vous devez payer pour Netflix, vous devez payer pour tout ce que vous voulez regarder. C’est donc une transition. Le monde a changé à cet égard.

Alors que la couverture en direct du sport se dirige derrière un mur de rémunération dans un nombre toujours croissant de pays, le septuple champion du monde espère que les jeunes fans qui ne peuvent pas se permettre de regarder les courses en direct pourront suivre la Formule 1 dans n’importe quel comme ils le peuvent.

Il pense que le sport fait du bon travail en essayant d’atteindre les fans au-delà de la couverture télévisée, même s’il y en a qui n’ont pas les moyens de le regarder en direct.

“J’espère juste que les gens continueront à rester fidèles au sport et à le suivre sur les réseaux sociaux, car les chiffres sur les réseaux sociaux augmentent massivement”, a-t-il déclaré.

“Je pense que la F1 et tout le monde ici font du bon travail pour ouvrir le sport aux fans et je pense personnellement qu’il y a beaucoup de travail à faire là-bas et nous devons continuer à travailler dans cette direction pour rapprocher le sport des fans. quand ce sera à la télévision en pay-per-view.

