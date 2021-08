Lewis Hamilton espère que les fans du GP de Belgique seront remboursés

in

Lewis Hamilton a félicité les fans trempés d’avoir tenu bon en Belgique et espère qu’ils seront récompensés par un remboursement.

Cela avait été un week-end de course humide et froid à Spa-Francorchamps, le jour de course de dimanche devant être le plus humide du lot.

Et c’est comme ça que ça s’est passé, avec des conditions changeantes laissant place à des pluies abondantes et constantes qui ont rendu la course difficile.

Au final, après un premier long retard, les pilotes se dirigeraient derrière la Safety Car pour boucler les deux tours obligatoires pour un classement en course.

Une fois les pilotes rentrés aux stands, le Grand Prix de Belgique s’est terminé peu de temps après.

Cela signifiait que la P3 de Hamilton des qualifications est devenue un résultat de course et un podium.

Et donc, avec les fans perdant la chance de regarder une course, Hamilton pense qu’un remboursement est en ordre.

“Je suis vraiment désolé pour les fans aujourd’hui”, a-t-il déclaré à Sky F1.

« Ce n’était évidemment la faute de personne avec ce temps, mais les fans ont été incroyables aujourd’hui juste pour rester avec nous tout ce temps et tenir le coup pour une course potentielle.

« Ils savaient quand ils nous ont envoyé là-bas à la fin que la piste n’était pas meilleure, et ils l’ont fait juste pour que nous puissions démarrer deux tours derrière la Safety Car, ce qui est le minimum requis pour une course.

“J’espère vraiment que les fans récupéreront leur argent aujourd’hui.”

Hamilton a marqué des demi-points pour sa finition P3, ce qui signifie qu’il prend 7,5 points au Grand Prix de Belgique.

Et donc, puisque tout le monde reçoit son argent, il attend la même chose pour les fans.

“Eh bien, l’argent parle”, a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé ce qu’il ressentait à l’idée de se voir attribuer des demi-points.

“C’était littéralement deux tours pour commencer la course, scénario tout argent, donc tout le monde reçoit son argent et je pense que les fans devraient récupérer le leur aussi, car malheureusement ils n’ont pas pu voir ce pour quoi ils sont venus et ont payé.

« C’est dommage que nous ne puissions pas faire la course demain. Aujourd’hui, ce n’était pas une course.

“Je pense que le sport a fait un mauvais choix aujourd’hui, bien sûr que nous voulions courir, mais il y a un minimum de deux tours à faire pour compter comme une course, et entre cet écart d’arrêt la première fois et la deuxième fois, il avait plu régulièrement.

“Il n’y a donc qu’une seule raison pour laquelle ils nous ont envoyés, c’est pourquoi je me sens plus mal pour les fans.”

Terminer un étrange dimanche par un podium. 👌 C’est la première finition P3 de Lewis en 2021. pic.twitter.com/hdiM8ow2CM – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 29 août 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Lewis Hamilton sur la boutique officielle de Formule 1

Lorsqu’on lui a demandé s’il aurait été possible à tout moment dans la fenêtre de trois heures de courir, Hamilton a répondu : « Non, non, vous ne pouviez pas vraiment voir à cinq mètres devant vous, la voiture disparaît.

« Il était donc très difficile dans les lignes droites de savoir où se trouvait ce feu clignotant. Ce n’était malheureusement qu’un désastre sur la bonne voie.

« Nous ne pouvions même pas aller à fond parce que vous ne saviez pas sur quelle partie de la piste ils seront.

“C’est dommage, car bien sûr je voulais courir, et je pense que cela aurait pu être une belle course s’il n’avait pas plu si fort.”