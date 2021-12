La défaite de Hamilton est aussi dévastatrice que la controverse de Hart selon les fans de la WWE (Photo: . / WWE)

Les fans de la WWE comparent Lewis Hamilton à Bret ‘The Hitman’ Hart après son chagrin en Formule 1 dimanche.

Lors de la finale à Abu Dhabi, Hamilton – qui visait un huitième titre mondial record – est apparu en contrôle de la course après avoir dépassé Max Verstappen de Red Bull lors d’un premier tour controversé.

Cependant, un accident tardif impliquant Nicholas Latifi a conduit à une voiture de sécurité et, avec des pneus neufs, Verstappen a pu balayer le Britannique pour remporter son premier titre mondial de F1.

Ce fut une conclusion controversée de la course, et de nombreux fans de catch ont estimé qu’il y avait quelque chose de très familier dans la fin.

Twitter a été inondé de comparaisons ironiques avec le tristement célèbre Montreal Screwjob at Survivor Series 1997, qui a vu Vince McMahon changer le script et attribuer à Shawn Michaels le championnat WWF de l’époque plutôt que le vainqueur prévu Bret Hart.

« Cela ressemblait à la version de course de Bret Hart et Shawn Michaels à Montréal », a plaisanté un utilisateur de Twitter.

Un autre a plaisanté: « Hamilton s’est fait voler plus que Bret Hart à Montréal. »

Un autre fan a expliqué: «En termes de lutte…. Lewis est Bret Hart, Max est Shawn Michaels….. et Abu Dhabi est Montréal.’

Un autre a ajouté: « Je prie pour que Bret Hart ne regarde pas ça parce qu’il aura des flashbacks. »

Malgré la controverse, Hamilton a insisté sur le fait qu’il était « si fier » de son équipe Mercedes alors qu’il avait livré une réponse élégante.

Après avoir félicité le champion, il a déclaré : » L’équipe, tout le monde à l’usine, tous les hommes et les femmes que nous avons, ont travaillé si dur toute l’année dans une saison difficile. Je suis si fier d’eux et si reconnaissant de faire partie du voyage avec eux.

« Nous avons tout donné cette dernière partie de la saison et n’avons jamais abandonné, c’est la chose la plus importante.

« Bien sûr, je me suis bien senti dans la voiture ces derniers mois, en particulier à la fin. J’espère que tout le monde reste en sécurité pendant la pandémie et passe un bon Noël pendant cette période et nous verrons pour l’année prochaine.

